【タイムレスマン】timelesz、ピエロになって“制限時間１分”の緊張バトル 新・罰ゲームに悲鳴
8人組グループ・timeleszが出演する15日放送のフジテレビ系バラエティー番組『タイムレスマン』（毎週金曜 後9：58）は、話題のゲーム企画「タイムDEATH」の第2弾を届ける。色とりどりのピエロの衣装を身にまとった8人が、サーカス小屋を思わせるゲーム会場で、制限時間1分のゲーム対決を展開する。
【写真】菊池風磨がガッツポーズ ランク付け企画で大盛り上がりするtimelesz
もし1分間でクリアできなければ、お仕置き執行人であるホワイトタイガーの“シロ”から、かなり強めのお仕置きを受ける羽目に…。両チームは、刻々と迫り来る罰ゲームのプレッシャーと戦いながらゲームクリアを目指す。
今回も“つまようじ”こと佐藤勝利と“マッチ棒”こと橋本将生の“つまッチ”コンビが真っ向勝負。佐藤＆菊池風磨＆原嘉孝＆猪俣周杜にゲストの王林を迎えた“つまようじチーム”と、橋本＆松島聡＆寺西拓人＆篠塚大輝にゲストのファーストサマーウイカを迎えた“マッチ棒チーム”に分かれて対戦する。
ともに“バラエティー力”の高さには定評がある女性ゲスト2人だが、ゲームプレーヤーとしての戦力のほどは一体…。さらに、第1弾に続いて進行役を務める“支配人イグチ”ことウエストランド・井口浩之がゲームの合間に繰り出す巧みなツッコミにも注目だ。
両チームは、お題のワードが歌詞の中に入っている曲を歌う「縛りカラオケ」、パネルの文字列の中から間違った表記の文字を見つける「脳バグ間違い探し」、ボトルシップ（瓶の中に入った船の模型）の甲板に人形を立てる「ボトルシップチャレンジ」など、前回にも挑戦したゲームで対決するほか、代表者が投げた紙飛行機を残りのメンバーが滑走路風のボードを使ってキャッチする全員参加の新ゲーム「紙飛行機ランディング」にも挑戦。もし負けたら、お仕置きも全員で受けなければならないとあって、両チーム一同、緊張の面持ちでゲームに臨むのだが…。
そして、「あみだセンブリ茶」「激クサ空気砲」など、第1弾でもスタジオ中を震撼（しんかん）させたお仕置きはもちろん、今回から超強力な新たなるお仕置きも登場し、そのあまりの衝撃に、思わず悲鳴を上げてしまうメンバーも。
第1弾では接戦の末、つまようじチームに軍配が上がったが、果たして今回は…。一同は見事プレッシャーをはねのけ、わずか60秒の間にゲームをクリアすることはできるのか。ピエロたちが楽しくにぎやかに、かつ真剣に繰り広げる“プレッシャーサーカス”「タイムDEATH」に注目だ。
【写真】菊池風磨がガッツポーズ ランク付け企画で大盛り上がりするtimelesz
もし1分間でクリアできなければ、お仕置き執行人であるホワイトタイガーの“シロ”から、かなり強めのお仕置きを受ける羽目に…。両チームは、刻々と迫り来る罰ゲームのプレッシャーと戦いながらゲームクリアを目指す。
ともに“バラエティー力”の高さには定評がある女性ゲスト2人だが、ゲームプレーヤーとしての戦力のほどは一体…。さらに、第1弾に続いて進行役を務める“支配人イグチ”ことウエストランド・井口浩之がゲームの合間に繰り出す巧みなツッコミにも注目だ。
両チームは、お題のワードが歌詞の中に入っている曲を歌う「縛りカラオケ」、パネルの文字列の中から間違った表記の文字を見つける「脳バグ間違い探し」、ボトルシップ（瓶の中に入った船の模型）の甲板に人形を立てる「ボトルシップチャレンジ」など、前回にも挑戦したゲームで対決するほか、代表者が投げた紙飛行機を残りのメンバーが滑走路風のボードを使ってキャッチする全員参加の新ゲーム「紙飛行機ランディング」にも挑戦。もし負けたら、お仕置きも全員で受けなければならないとあって、両チーム一同、緊張の面持ちでゲームに臨むのだが…。
そして、「あみだセンブリ茶」「激クサ空気砲」など、第1弾でもスタジオ中を震撼（しんかん）させたお仕置きはもちろん、今回から超強力な新たなるお仕置きも登場し、そのあまりの衝撃に、思わず悲鳴を上げてしまうメンバーも。
第1弾では接戦の末、つまようじチームに軍配が上がったが、果たして今回は…。一同は見事プレッシャーをはねのけ、わずか60秒の間にゲームをクリアすることはできるのか。ピエロたちが楽しくにぎやかに、かつ真剣に繰り広げる“プレッシャーサーカス”「タイムDEATH」に注目だ。