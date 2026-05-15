「男子ゴルフ・関西オープン選手権・第１日」（１４日、茨木ＣＣ東Ｃ＝パー７０）

倉本昌弘（７０）＝フリー＝が１イーグル、１バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７３でラウンド。首位と７打差の６６位発進ながら自身１４年ぶり、杉原輝雄に次ぐ年長でのイーグルを達成した。６６をマークしたツアー未勝利の前田光史朗が２戦連続の単独首位スタート。１打差の２位に池田勇太、山下勝将ら６人が続いた。

倉本は、杉原の持つ６８歳３１１日の最年長予選突破、尾崎将司のエージシュート（２度）に挑むと宣言して、今大会を迎えた。「僕の距離では止めることも難しい」と硬く締まったグリーンもあってスコアを落としたが、迎えた１３番で魅せた。

５２５ヤードのパー５ではフェアウエーから残り２４２ヤードの２打目を４番ウッドでピン左へ。わずかにグリーンを外してカラーに止まったが「届いてよかった。（カップを）狙った」と、真横からの７ヤードをアプローチウエッジで見事、チップイン。２０１２年のとおとうみ浜松オープン第２日の１３番以来、自身１４年ぶりのイーグルに「久々に出ましたね」と笑顔を見せた。

７０歳２４７日となった倉本。１０年の中日クラウンズの第２日、１１番で杉原輝雄が記録した７２歳３２０日に次ぐ、史上２人目の７０歳以上でのイーグル達成という大記録だった。最年長予選通過には「難しいかな」としつつもパー７０ということもあり「エージシュートは狙おう」と意欲を示す。歴史に直結する倉本の好プレー。２日目も関西のギャラリーを楽しませる。