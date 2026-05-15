阪神・岩崎が“再出発”の誓いを立てた。東京から帰阪した14日は、15日からの広島戦に備えた甲子園の全体練習に参加。「起こったことは全部プラスに捉えて、次につなげていかないと全部ムダになってしまうんで。良くない時期っていうのが一年間の中ではありますけど。全部生かさないといけない」と決意を示した。

ここまで10試合に登板し、1ホールド6セーブで防御率1.80。だが、数字だけでは分からない苦悩もある。4月25日の広島戦（甲子園）で1点リードの9回に登板するも、追いつかれての救援失敗。その後は登板機会が激減し、5月は中14日空けて登板した10日のDeNA戦（甲子園）のみ。3点リードの8回を無失点で締めたが、9回のマウンドにはドリスが立った。

1点リードを8回に逆転された13日のヤクルト戦も、ブルペンで肩をつくることのないままだった。過去、神宮での防御率は2.57。5試合に登板した昨季が5.40と“鬼門”でのパフォーマンスが加味された部分もあっただろう。

それでもシーズンは長い。現役時代の藤川監督がたびたび口にし、受け継いできた言葉がある。「フィニッシュストロング（力強く終われ）」。指揮官がカブス在籍時にクリス・ボジオ投手コーチから授かった言葉には、岩崎も感銘を受けてきた。

「（状態は）悪くはないと思いますし、凄く良くもないですけど。まだまだこれから上がっていくと思ってますし、とにかくゼロで帰ってこられる試合を積み重ねて。打たれることもあると思いますけど、その中で最少失点で抑えて、というのを続けていけたら」

昨年5月には左投手では初の100セーブ＆100ホールドを達成。山本和行が持つ球団2位の通算130セーブまであと「4」と迫る。実りの秋はまだまだ先にある。ブルペンを支える活躍が待たれる。（石塚 徹）