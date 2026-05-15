阪神は１４日、甲子園で全体練習を行った。ナインを見守った藤川球児監督（４５）の主な一問一答は以下の通り。

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−１５日は中５日で広島戦に好相性の大竹が先発。

「選手のコンディションもありますから。村上もずっと中６日とか中５日になると。多少なりとも間隔を空けながら、あとは全体的なローテーションのメンバーの、コンディション管理の一つですね」

−モレッタが出場選手登録抹消。２日・巨人戦では６点リードの九回に登板も、２者連続被弾で４失点があった。

「あそこで本人の中でリズムが崩れ、最後ドリスに交代したのかな。一度ファームの方で試して、１年かけてやっていく。フィニッシュストロングがテーマですから、いい時間になると思います」

−神宮では打順を大きく入れ替えた。どの選手がどの形に入っても役割を果たすことが大事。

「まだ交流戦前ですから、やっぱりいろんなことがまだまだ起こるだろうしね。その中で先を見据えながらやる、というのは自分たちにとっては非常に重要なところですから。行き当たりばったりでやってしまわないというのは、すごく重要だと思っているので」