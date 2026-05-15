阪神は１４日、甲子園で全体練習を行った。藤川球児監督（４５）はドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝について言及し、交流戦開幕前後に１軍デビューさせる可能性を示唆した。「右ハムストリングスの筋損傷」で２軍調整中の立石は、１２日の２軍交流試合で実戦復帰。指名打者での起用が可能な交流戦も一つの目安に、最善のタイミングを模索していく。

ファンの誰もが待ち望む瞬間は、着実に近づいている。藤川監督はドラフト１位・立石の１軍デビュー時期に「もちろん、そういうタイミングになるかもしれないし、それ以前かもしれない。それ以降かもしれないけど」と２６日に開幕するセ・パ交流戦前後を目安として、イメージした。

交流戦はセ・リーグ主催で開幕。阪神は本拠地に日本ハムを迎え、３連戦に臨む。２９日からは敵地・千葉でロッテと３連戦。パ・リーグ主催の３カードは指名打者制が採用されることからも、起用の幅は広がりそうだ。

指揮官は「彼のような選手がデビューする時はいろんなケースが考えられる。対戦相手もあるし、自分たちのチームの選手もいる。いろんなところを見ながらになると思います」と慎重に言葉を選ぶ。その中で「ファームの方から、守備も走塁も体が非常に動けているというのは聞いています」と現状を前向きに捉えた。

立石は１月の新人合同自主トレで「右脚の肉離れ」を発症。慎重に回復に努めるも、３月２５日のファーム・オリックス戦（京セラ）で左手首を負傷。同２７日に「左手首の関節炎」と診断された。

４月１４日のファーム・ソフトバンク戦（ＳＧＬ）で約３週間ぶりに実戦復帰するも、同２１日には球団から「右ハムストリングスの筋損傷」と診断されたと発表された。３度の離脱を経て今月１２日のファーム交流試合・日本海Ｌ石川戦（小松）で実戦復帰。いきなり２安打２打点と躍動し、１３日にはプロ入り初めて「４番・指名打者」で出場。二塁打も放った。

ファームの公式戦を含め、立石は現在３１打席を消化。かねて指揮官は１軍昇格の目安を５０〜６０打席としていた。２軍は１６日から広島戦（米子）が予定されており、来週は６試合。順調に打席を重ねれば、２４日にも６０打席に到達する。

まずは守備に就くことが次なるステップ。藤川監督は「チームで動いているんでね。いろんな選手が絡み合うことですから、なかなか表現しづらいけど」と前置きした上で「彼自身にとっては、いいステップを踏めるようにはなってきたんじゃないですか」と気温の上昇とともに、明るい兆しを感じ取った。黄金ルーキーがベールを脱ぐ日は、刻一刻と迫っている。

◆ファーム公式戦開幕後の立石◆

３月１７日 ファーム公式戦オリックス戦に５番・ＤＨでプロ初出場。初打席でヒットを放った。

同１９日 オリックス戦三回の打席で、プロ１号となる満塁本塁打を放つ。

同２１日 「５番・三塁」でソフトバンク戦で先発出場し、入団後初めて実戦守備に。

同２４日 オリックス戦で初めて左翼手として先発。

同２７日 「左手首の関節炎」と診断が下り、戦列離脱。

４月２日 負傷後初めて屋外での全体ノックに参加。

同８日 フリー打撃を再開。

同１４日 ファーム公式戦復帰を果たし、ソフトバンク戦に５番・左翼で先発出場。

同２１日 「右ハムストリングスの筋損傷」と診断され、プロ３度目の離脱。

５月１２日 日本海Ｌ・石川との２軍交流試合に５番・ＤＨで先発出場し、３打数２安打２打点の活躍。