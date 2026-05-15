阪神の佐藤輝明内野手（２７）が１４日、好投手撃ちの再現を誓った。１５日に対戦する栗林は防御率０・９６とリーグ２位の好成績を残している。猛虎打線は２度の対決で１５イニングを２得点に抑え込まれている。ただ、白星は与えず、前回は土をつけた。その立役者が佐藤輝だった。

大竹と栗林が投げ合った、４月２６日の甲子園での一戦。チームとしてわずか２安打とやられたが、四回に佐藤輝のソロで先制。この１点で勝った。「いい投手になればなるほど、打てた時にうれしい。頑張りたいなと思います」。初対戦では２三振。３度目のマッチアップも打ち崩したい。

「いつも通り、しっかり準備をしてという感じですね。もちろん、いい投手ですしね。しっかり対策をして、やらないといけない」

１５日からは「ＴＯＲＡＣＯデー」として行われる。昨年は５月１０、１１日の中日戦で開催され、６打数２安打。２試合とも適時打を放った。「そうなんですね」と記憶にはなかったが、「頑張ります」と黄色い声援に応える覚悟だ。

この日は外野での打球捕で気分転換し、軽めに調整した。最高気温は２０度台後半に達し、暑さとの戦いも始まる頃。しっかりと汗を流し、長いシーズンに備えている。今季は球場別で本拠地が打率トップ。また聖地で佐藤輝が暴れる予感が漂っている。