新潟県三条市に本社を置くオーシャンシステムは14日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の決算を発表しました。

当期の連結売上高は960億5500万円（前年同期比5.5%増）となりました。



事業別では、業務スーパー事業が522億6700万円（同7.8%増）と最大の柱であり、「スクールランチ」などの弁当給食事業（108億2800万円、同8.9%増）、「ヨシケイキッチン」などの食材宅配事業（49億6000万円、同1.1%増）や旅館・その他事業（5億2600万円、同9.8%増）も「蟹食べ放題プラン」など付加価値を高めた宿泊プランを提供するなどして、それぞれ前年を上回りました。



営業利益は17億8700万円（前年同期比2.0%増）、経常利益は19億100万円（同2.9%増）でした。親会社株主に帰属する当期純利益は11億4400万円（同9.1%増）となりましたが、弁当給食事業およびスーパーマーケット事業の一部固定資産について減損損失2億5300万円を特別損失として計上しています。減損損失とは、資産の帳簿上の価値が実際の回収見込み額を上回る場合に計上される損失のことです。



年間配当は1株当たり20円（期中10円・期末10円）で、前期実績の19円から1円増配となります。

2027年3月期の連結業績予想は、売上高1026億円（前年同期比6.8%増）、営業利益21億6900万円（同21.4%増）を見込んでいます。



同社は昨年10月に中国料理等を主とした飲食店チェーンを展開している株式会社ハイデイ日高（本社：埼玉県さいたま市）とフランチャイズ契約を締結し、同社が展開する「熱烈中華食堂日高屋」を2026年4月に新潟駅前に出店し、日本海側では初出店となります。



定時株主総会は6月26日に開催予定です。



同総会では、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更が付議される予定です。



監査等委員会設置会社とは、監査役会の代わりに取締役で構成される監査等委員会を設置する機関設計であり、取締役会による監督機能の強化と意思決定の迅速化を目的としています。