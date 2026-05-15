お笑いコンビ「見取り図」のリリー（41）が14日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。最近、10代、20代の女性タレントと共演した時に、ジェネレーションギャップを感じたことを明かした。

この日は「意外と40歳いってる芸人」が集まってトーク。リリーは、若者と「例えも、まったく伝わらないでしょ」と切り出し、先日ABEMAの「A恋髪オーディション」で、インフルエンサー・なえなの（25）、モデルの本田紗来（19）、「FRUITS ZIPPER」櫻井優衣（26）と共演したとし、「でも、今考えたらおかしいんですけど、その時に思いついたのが、“昔はね、マイケル富岡さんもヤキソバンしてて”ってポロっと言ったんですよ」と言ってしまったという。

ヤキソバンとは、1993年から95年にかけて、日清食品の「日清焼そばU.F.O.」のCMでマイケル富岡が演じた「U.F.O.仮面ヤキソバン」のことで、3人はまだ生まれていないこともあり「おっさんっていうより、野糞を見るような。3人が本当に何もしゃべってくれないんですよ」と語った。

タレントの「ゆうちゃみ」こと古川優奈（24）もマイケル富岡について「知らないです」と言い、スタジオの観客も首をひねる状態になっていた。

それを聞いた「マヂカルラブリー」の野田クリスタル（39)は「俺、本当にうれしくて。ずっと上の世代とライブやっていたから。ずっとポケモンの話とか、見ていた漫画の『るろうに剣心』の話をするんですけど、その時に出ていた尾形さん（パンサー）は全く分からないんです。で、みんな『キン肉マン』とか『魁!!男塾』の話ばっかりしているんですよ。“伝わるわけないだろ、バカ！”ってずっと思っていたんですよ。それが今や…。我々、ドラゴンボールとか例えしちゃうじゃないですか。もう、僕らも老害なんですよ！」と力説していた。