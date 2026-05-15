【きょうから】マクドナルド、ハッピーセット「マクドナルドロボ」 「ナゲットロボ」「デリバライオン」など全8種
日本マクドナルドはきょう15日より、ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」と「ちいかわ」。また、ほんのハッピーセット「スイミー」と「運ぶ乗りもの」を期間限定で販売する。なお「ちいかわ」を15日と29日に購入する場合、同店公式アプリで配布する「購入券」が必要となる。
【画像】ライオンやティラノサウルスに…！「へんしん！マクドナルドロボ」（全8種）
ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」は、マクドナルドの店舗や商品が、動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃ全8種。店のごっこ遊びのほか、ハンバーガーをバーガーマンに、チキンマックナゲットをナゲットロボに変形させるなど「形を変える」遊びが楽しめる。
例えば、マクドナルドのお店を、モササウルスに変形させる遊びでは、手を動かしながら、部分と全体の構造に注目することができ、図形や空間の認識が高まる。さらに「へんしん！マクドナルドロボ」の世界を想像しながら、個性的なキャラクターたちが協力して、店の問題を解決する物語を考えて遊ぶことで、社会性も育まれる。遊びながら、誰でも“スマイルの守護者”になりきって楽しむことができる。
また、2026年「ほんのハッピーセット」第3弾として新登場する、シールブック「スイミー」は、50匹以上の小さな魚シールを使って「スイミーたちが大きな魚になる」シーンを自分の手で再現できたり、好きな箇所にシールを貼って自分だけのオリジナル絵本が作れるマクドナルドオリジナル版の絵本となる。
ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO運ぶ乗りもの」は、普段なかなか目にすることがない空や道路、線路、海などで活躍する「さまざまな運ぶ乗りもの」の図鑑で、日本全国そして海外から、生活に必要なあらゆるものを運ぶ力持ちの乗りものが大集合。クイズも楽しめるほか、スマホで楽しめるデジタルゲームが付く。
■ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」
◆第1弾 5月15日（金）〜5月28日（木）
●ナゲットロボ
チキンマックナゲットがロボットに変形する。
●デリバライオン
デリバリーバイクがライオンロボットに変形する。
●ティラノサプライズ
ハッピーセットボックスがティラノサウルスに変形する。
●えだまめコーンイーグル
えだまめコーンがイーグル(わし)に変形する。
◆第2弾 5月29日（金）〜6月11日（木）
●バーガーマン
ハンバーガーがロボットに変形する。
●おとどけサウルス
デリバリーバッグがおとどけサウルスに変形する。
●メガモッサ
マクドナルド店舗がモササウルスに変形する。
●ウルフドリンカ
ドリンクマシーンがウルフ（おおかみ）に変形する。
【画像】ライオンやティラノサウルスに…！「へんしん！マクドナルドロボ」（全8種）
ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」は、マクドナルドの店舗や商品が、動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃ全8種。店のごっこ遊びのほか、ハンバーガーをバーガーマンに、チキンマックナゲットをナゲットロボに変形させるなど「形を変える」遊びが楽しめる。
また、2026年「ほんのハッピーセット」第3弾として新登場する、シールブック「スイミー」は、50匹以上の小さな魚シールを使って「スイミーたちが大きな魚になる」シーンを自分の手で再現できたり、好きな箇所にシールを貼って自分だけのオリジナル絵本が作れるマクドナルドオリジナル版の絵本となる。
ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO運ぶ乗りもの」は、普段なかなか目にすることがない空や道路、線路、海などで活躍する「さまざまな運ぶ乗りもの」の図鑑で、日本全国そして海外から、生活に必要なあらゆるものを運ぶ力持ちの乗りものが大集合。クイズも楽しめるほか、スマホで楽しめるデジタルゲームが付く。
■ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」
◆第1弾 5月15日（金）〜5月28日（木）
●ナゲットロボ
チキンマックナゲットがロボットに変形する。
●デリバライオン
デリバリーバイクがライオンロボットに変形する。
●ティラノサプライズ
ハッピーセットボックスがティラノサウルスに変形する。
●えだまめコーンイーグル
えだまめコーンがイーグル(わし)に変形する。
◆第2弾 5月29日（金）〜6月11日（木）
●バーガーマン
ハンバーガーがロボットに変形する。
●おとどけサウルス
デリバリーバッグがおとどけサウルスに変形する。
●メガモッサ
マクドナルド店舗がモササウルスに変形する。
●ウルフドリンカ
ドリンクマシーンがウルフ（おおかみ）に変形する。