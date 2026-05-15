蒼井優、TBSドラマ初主演「silent」「海のはじまり」の脚本家が描く“愛”と“秘密”のオリジナルストーリー【Tシャツが乾くまで】
【モデルプレス＝2026/05/15】TBSでは、7月期の金曜ドラマ枠（毎週金曜よる10時）で「Tシャツが乾くまで」を放送することが決定。女優の蒼井優が主演を務める。
【写真】蒼井優、山里亮太の言葉に涙目
主演を務めるのは、数々の映画やドラマで唯一無二の存在感を放つ蒼井。稀有な透明感と圧倒的な演技力で、日本アカデミー賞では2007年に映画『フラガール』で最優秀助演女優賞、2018年に『彼女がその名を知らない鳥たち』で最優秀主演女優賞を受賞。話題作への出演が途切れない蒼井だが、地上波連続ドラマの主演は本作が18年ぶり。TBS連続ドラマでの主演は初となる。昨今では、『阿修羅のごとく』（2025年・Netflixシリーズ）で四人姉妹の三女を演じ、生真面目で不器用な女性の内面的な強さと脆さを見事に表現。映画『TOKYOタクシー』（2025年）では、激動の時代を生き抜いた女性の激情と母の愛の強さを深みのある演技で体現し、高い評価を得た。そんな蒼井がTBS初主演となる。
脚本は、「silent」（2022年・CX）、「いちばんすきな花」（2023年・CX）、「海のはじまり」（2024年・CX）などを手掛けた生方美久氏。本作はTBSでは初執筆となる生方氏が、とある事故に巻き込まれた2組の夫婦の“愛”と“秘密”を描くオリジナルストーリー。日常的な会話に宿る感情の機微を繊細に描き出す生方が新たに紡ぐ、“喪失”と“再生”の物語となっている。
演出は「カルテット」（2017年）や映画『花束みたいな恋をした』（2021年）、そして『九条の大罪』（2026年・Netflixシリーズ）など、ドラマ・映画で数々のヒット作を手掛けた土井裕泰氏が担当する。ラブストーリーからサスペンスまで、さまざまなジャンルの作品で人間の本質を繊細に映し出す土井が、生方のTBS初脚本となる本作をどう魅せていくのか。また演出として、「舟を編む 〜私、辞書つくります〜」（2024年・NHK）、映画『35年目のラブレター』（2025年）を手掛けた塚本連平氏、「御上先生」（2025年）を手掛けた小牧桜氏も参加する。
蒼井が演じるのは、主人公・咲子（さきこ）・40歳。出版社で結婚情報誌の編集担当として働いている。優秀で仕事はできるが、私生活では面倒くさがりで少し抜けている部分も。何事もまっすぐ純粋に受け取るタイプで、愛する夫と幸せな結婚生活を送っている。しかし、ある夏の日、もう1組の夫婦と共にとある事故に巻き込まれてしまう。それがきっかけで、当たり前に続いていくと思っていた2組の夫婦の幸せな日常が、突如として崩れ去っていくことに。さらに、その事故が暴いたのは、愛する人の“第3金曜日の秘密”だった。第3金曜日、行方不明、Tシャツ…これらのワードが意味することとは。あらすじさえ語れない、「2組の夫婦の喪失から始まる“愛”と“秘密”の物語」がこの夏、幕を開ける。また、今週から“毎週金曜日”に続報が発表される。（modelpress編集部）
本作のオファーをいただいた際、これまであまり経験がないタイプの作品だったので「自分にできるだろうか」という不安もありましたが、それ以上に挑戦してみたいと思いました。生方さんの脚本は、日常会話のようでありながら、どこかファンタジーのような不思議な魅力があると感じています。本作では、自分の中では整合性が取れていることも、他の人が同じことをしたら疑心暗鬼になるような人間の「身勝手さ」や「不器用さ」がリアルに描かれています。年を重ねても悩みながらコツコツと生きる登場人物たちの姿が、とても素敵だと思いました。私にとっては18年ぶりの地上波連続ドラマ主演作になります。18年前の自分には成し遂げられなかったことと向き合い、自身の変化が見られることも楽しみにしています。
人間関係と家電にはフィルターが多い。だから便利で、そして手間がかかるのだと思います。共感や感動を目指した物語ではないので、人間観察の感覚でお楽しみください。脚本家になるずっと前から、好きな俳優さんを問われると真っ先に蒼井優さんのお名前を挙げてきました。蒼井さん主演で、チーフ演出は土井監督。テレビドラマの可能性を信じ続けたいと思えました。お2人のいちファンとしても、ドラマの完成を楽しみにしています。
生方脚本×土井演出という夢のようなタッグが実現し、そこに蒼井優さんを主演に迎えられる幸運と緊張に背筋がピンと伸び切っている状態です。詳しい内容は見てのお楽しみ、ということにしたいのですが少しだけ。どんな人でも、思わぬアクシデントに見舞われた時、日常と非日常が突然逆転した時、その感情は瞬く間に混乱してしまう。善意と悪意が交錯し、自分は一体どんな人間なんだろう？こんな感情を持ってしまうなんて。誰にも起こりうるその自問に、このドラマは味方をしません。その善意にも悪意にも。綺麗ごとは一切なしの毒入りのヒューマンドラマをお届けしたいと思います。
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【写真】蒼井優、山里亮太の言葉に涙目
◆蒼井優、TBS初主演決定
主演を務めるのは、数々の映画やドラマで唯一無二の存在感を放つ蒼井。稀有な透明感と圧倒的な演技力で、日本アカデミー賞では2007年に映画『フラガール』で最優秀助演女優賞、2018年に『彼女がその名を知らない鳥たち』で最優秀主演女優賞を受賞。話題作への出演が途切れない蒼井だが、地上波連続ドラマの主演は本作が18年ぶり。TBS連続ドラマでの主演は初となる。昨今では、『阿修羅のごとく』（2025年・Netflixシリーズ）で四人姉妹の三女を演じ、生真面目で不器用な女性の内面的な強さと脆さを見事に表現。映画『TOKYOタクシー』（2025年）では、激動の時代を生き抜いた女性の激情と母の愛の強さを深みのある演技で体現し、高い評価を得た。そんな蒼井がTBS初主演となる。
演出は「カルテット」（2017年）や映画『花束みたいな恋をした』（2021年）、そして『九条の大罪』（2026年・Netflixシリーズ）など、ドラマ・映画で数々のヒット作を手掛けた土井裕泰氏が担当する。ラブストーリーからサスペンスまで、さまざまなジャンルの作品で人間の本質を繊細に映し出す土井が、生方のTBS初脚本となる本作をどう魅せていくのか。また演出として、「舟を編む 〜私、辞書つくります〜」（2024年・NHK）、映画『35年目のラブレター』（2025年）を手掛けた塚本連平氏、「御上先生」（2025年）を手掛けた小牧桜氏も参加する。
◆蒼井優主演「Tシャツが乾くまで」
蒼井が演じるのは、主人公・咲子（さきこ）・40歳。出版社で結婚情報誌の編集担当として働いている。優秀で仕事はできるが、私生活では面倒くさがりで少し抜けている部分も。何事もまっすぐ純粋に受け取るタイプで、愛する夫と幸せな結婚生活を送っている。しかし、ある夏の日、もう1組の夫婦と共にとある事故に巻き込まれてしまう。それがきっかけで、当たり前に続いていくと思っていた2組の夫婦の幸せな日常が、突如として崩れ去っていくことに。さらに、その事故が暴いたのは、愛する人の“第3金曜日の秘密”だった。第3金曜日、行方不明、Tシャツ…これらのワードが意味することとは。あらすじさえ語れない、「2組の夫婦の喪失から始まる“愛”と“秘密”の物語」がこの夏、幕を開ける。また、今週から“毎週金曜日”に続報が発表される。（modelpress編集部）
◆蒼井優コメント
本作のオファーをいただいた際、これまであまり経験がないタイプの作品だったので「自分にできるだろうか」という不安もありましたが、それ以上に挑戦してみたいと思いました。生方さんの脚本は、日常会話のようでありながら、どこかファンタジーのような不思議な魅力があると感じています。本作では、自分の中では整合性が取れていることも、他の人が同じことをしたら疑心暗鬼になるような人間の「身勝手さ」や「不器用さ」がリアルに描かれています。年を重ねても悩みながらコツコツと生きる登場人物たちの姿が、とても素敵だと思いました。私にとっては18年ぶりの地上波連続ドラマ主演作になります。18年前の自分には成し遂げられなかったことと向き合い、自身の変化が見られることも楽しみにしています。
◆脚本・生方美久氏コメント
人間関係と家電にはフィルターが多い。だから便利で、そして手間がかかるのだと思います。共感や感動を目指した物語ではないので、人間観察の感覚でお楽しみください。脚本家になるずっと前から、好きな俳優さんを問われると真っ先に蒼井優さんのお名前を挙げてきました。蒼井さん主演で、チーフ演出は土井監督。テレビドラマの可能性を信じ続けたいと思えました。お2人のいちファンとしても、ドラマの完成を楽しみにしています。
◆プロデューサー・千葉行利氏コメント
生方脚本×土井演出という夢のようなタッグが実現し、そこに蒼井優さんを主演に迎えられる幸運と緊張に背筋がピンと伸び切っている状態です。詳しい内容は見てのお楽しみ、ということにしたいのですが少しだけ。どんな人でも、思わぬアクシデントに見舞われた時、日常と非日常が突然逆転した時、その感情は瞬く間に混乱してしまう。善意と悪意が交錯し、自分は一体どんな人間なんだろう？こんな感情を持ってしまうなんて。誰にも起こりうるその自問に、このドラマは味方をしません。その善意にも悪意にも。綺麗ごとは一切なしの毒入りのヒューマンドラマをお届けしたいと思います。
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