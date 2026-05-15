【経済指標】
【米国】
＊小売売上高（4月）21:30
結果　0.5%
予想　0.4%　前回　1.6%（1.7%から修正）（前月比)
結果　0.7%
予想　0.5%　前回　1.9%（自動車除くコア・前月比)

＊輸入物価指数（4月）21:30
結果　1.9%
予想　0.9%　前回　0.9%（0.8%から修正）（前月比)
結果　4.2%
予想　2.9%　前回　2.1%（前年比)

＊新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09）21:30
結果　21.1万件
予想　20.4万件　前回　19.9万件（20.0万件から修正）

＊企業在庫（3月）23:00
結果　0.9%
予想　0.9%　前回　0.4%（前月比)

【カナダ】
＊卸売売上高（3月）21:30
結果　1.9%
予想　N/A　前回　2.4%（2.0%から修正）（前月比)

【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
・中国の習主席はイラン問題での協力を申し出た。
・習主席はホルムズ海峡の開通を望んでいる。
・イランに武器は供与しないと約束。

＊ルビオ国務長官
・トランプ大統領は習主席に何の支援も求めなかった。
・米国は中国の支援を必要としていない。
・中国と米国はホルムズ海峡の軍事化に反対で合意。
・習主席との会談では、台湾への武器売却は主要議題ではなかった。
・中国はホルムズ海峡での通行料徴収に反対。

＊ピル英中銀委員
・当面は金利を引き上げ続ける必要。
・迅速だが控えめな利上げが有効。
・２カ月前よりも金融引き締めが必要。
・インフレは目標を下回るよりも上回る傾向がある。
・中東紛争前からデフレ圧力は停滞していた。
・エネルギー価格の先行きに対する不確実性。
・二次的影響への対処に焦点を当てるべき。
・二次的影響がより強まる可能性を懸念している。
・二次的効果がゼロというのは例外的なケース。
・現在の労働市場は２０２２年より緩んでいる。
・２２年には過剰資金があったが、現在は正反対の状況。

＊シュミッド・カンザスシティー連銀総裁
・インフレは依然として高過ぎる。
・根強いインフレが最も差し迫ったリスク。
・地政学的な動向が引き続き不確実性をもたらしている。
・失業率は歴史的に見て比較的低い水準。
・採用も解雇も低水準だが、労働市場は有効に機能。