【経済指標】

【米国】

＊小売売上高（4月）21:30

結果 0.5%

予想 0.4% 前回 1.6%（1.7%から修正）（前月比)

結果 0.7%

予想 0.5% 前回 1.9%（自動車除くコア・前月比)



＊輸入物価指数（4月）21:30

結果 1.9%

予想 0.9% 前回 0.9%（0.8%から修正）（前月比)

結果 4.2%

予想 2.9% 前回 2.1%（前年比)



＊新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09）21:30

結果 21.1万件

予想 20.4万件 前回 19.9万件（20.0万件から修正）



＊企業在庫（3月）23:00

結果 0.9%

予想 0.9% 前回 0.4%（前月比)



【カナダ】

＊卸売売上高（3月）21:30

結果 1.9%

予想 N/A 前回 2.4%（2.0%から修正）（前月比)



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

・中国の習主席はイラン問題での協力を申し出た。

・習主席はホルムズ海峡の開通を望んでいる。

・イランに武器は供与しないと約束。



＊ルビオ国務長官

・トランプ大統領は習主席に何の支援も求めなかった。

・米国は中国の支援を必要としていない。

・中国と米国はホルムズ海峡の軍事化に反対で合意。

・習主席との会談では、台湾への武器売却は主要議題ではなかった。

・中国はホルムズ海峡での通行料徴収に反対。



＊ピル英中銀委員

・当面は金利を引き上げ続ける必要。

・迅速だが控えめな利上げが有効。

・２カ月前よりも金融引き締めが必要。

・インフレは目標を下回るよりも上回る傾向がある。

・中東紛争前からデフレ圧力は停滞していた。

・エネルギー価格の先行きに対する不確実性。

・二次的影響への対処に焦点を当てるべき。

・二次的影響がより強まる可能性を懸念している。

・二次的効果がゼロというのは例外的なケース。

・現在の労働市場は２０２２年より緩んでいる。

・２２年には過剰資金があったが、現在は正反対の状況。



＊シュミッド・カンザスシティー連銀総裁

・インフレは依然として高過ぎる。

・根強いインフレが最も差し迫ったリスク。

・地政学的な動向が引き続き不確実性をもたらしている。

・失業率は歴史的に見て比較的低い水準。

・採用も解雇も低水準だが、労働市場は有効に機能。

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