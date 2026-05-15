ラ・リーガ 25/26の第36節 ジローナとレアル・ソシエダードの試合が、5月15日03:00にエスタディ・モンティリビにて行われた。

ジローナはジョエル・ロカ（FW）、ブライアン・ジル（MF）、ビクトル・ツィガンコフ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・ソシエダードは久保 建英（MF）、ミケル・オヤルサバル（FW）、ルカ・スチッチ（MF）らが先発に名を連ねた。

28分に試合が動く。レアル・ソシエダードのセルヒオ・ゴメス（FW）のアシストからジョン・マルティン（DF）がヘディングシュートを決めてレアル・ソシエダードが先制。

34分、レアル・ソシエダードが選手交代を行う。アンデル・バレネチェア（FW）からパブロ・マリン（MF）に交代した。

ここで前半が終了。0-1とレアル・ソシエダードがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ジローナが選手交代を行う。ブライアン・ジル（MF）からクリスティアン・ストゥアーニ（FW）に交代した。

57分、レアル・ソシエダードは同時に2人を交代。久保 建英（MF）、ジョン・ゴロチャテヒ（MF）に代わりゴルカ・カレラ（FW）、カルロス・ソレル（MF）がピッチに入る。

57分、ジローナは同時に2人を交代。アクセル・ビツェル（MF）、イバン・マルティン（MF）に代わりフラン・ベルトラン（MF）、トマ・レマル（MF）がピッチに入る。

66分ジローナが同点に追いつく。アルナウ・マルティネス（DF）のアシストからクリスティアン・ストゥアーニ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、レアル・ソシエダードに所属する久保 建英（MF）は先発し57分までプレーした。

2026-05-15 05:00:19 更新