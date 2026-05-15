イラン情勢の出口が見えず、他の地域でも戦火がやまない中、米中２大国が果たすべき役割と責任はかつてなく重い。

その米中両首脳が顔を合わせ、協調の演出に終始するだけでは物足りない。国際情勢と世界経済の安定化に向け、実効性ある対策を示すべきだ。

米国のトランプ大統領が２期目で初めて訪中し、習近平国家主席と会談した。

米中間では軍事や外交、先端技術などをめぐり対立が先鋭化している。初日の会談では習氏が「米中はライバルではなくパートナーになるべきだ」と述べ、トランプ氏も「かつてないほどよい関係になる」と応じた。

米国はイラン攻撃を理由に、訪中を３月から５月に延期せざるを得なかった。中東情勢に忙殺される中で、中国と貿易など目先の「ディール」（取引）を優先することにより、秋の中間選挙に向けた成果とする思惑があるようだ。

中国も自国経済の減速に加え、イラン情勢を受けた世界的なエネルギー危機の影響を懸念する。米国との競争激化はできるだけ先送りしたいのが本音だろう。

両首脳は今回の会談で、米中それぞれの思惑から融和に腐心した形だが、懸案は棚上げしたままで、構造的な対立は残された。

中でも台湾をめぐっては、米中の主張の違いが際立った。

習氏は会談で、台湾問題を「中米関係で最も重要だ」と主張した。「適切に処理されなければ両国は衝突し、中米関係全体を非常に危険な状況に追い込むことになる」とも述べ、米国をけん制した。

トランプ政権が昨年末に過去最大規模の総額約１１１億ドルの武器売却を決定したことを念頭に、米国に再考を促したとみられる。

トランプ氏は応じなかった模様だ。台湾への武器売却について、歴代米政権は中国と事前協議をしない方針を示している。トランプ氏がこの問題で立場を変更すれば、中国への譲歩ととられる。

イラン情勢について、両首脳はホルムズ海峡の封鎖を解き、世界のエネルギー流通を正常化させる必要性で一致したという。

だが、言葉の上では一致しても、中国はイラン産原油を購入してイラン経済を下支えしている。一方の米国は自身がイランに対する海上封鎖措置を取り、海峡を巡る情勢をより緊迫化させている。

米国はイランとの戦闘を停止し、交渉で恒久停戦をめざすべきだ。中国もイランの友好国として影響力を行使する必要がある。