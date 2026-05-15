『プレバト!!』出演の夏井いつき氏、千原ジュニアの第1句を回顧「たいそうひどいものでした」 成長ぶりを絶賛
お笑い芸人の千原ジュニア（52）が、14日放送のMBS／TBS系『プレバト!!』（毎週木曜 後7：00）の人気企画「俳句査定」において「傑作50句」を達成し、『句集 手花火』が6月11日に発売されることが決定。このほど、発売記念囲み取材が都内で行われ、千原、夏井いつき氏、清水麻椰MBSアナウンサーが参加。夏井氏が千原の成長ぶりを明かした。
【写真】雄叫び！「傑作50句」達成への喜びを全身で表現した千原ジュニア
千原が俳句企画に初登場したのは2014年。「最初はバラエティ番組にお話をいただいて出てるという感覚なので、大喜利のお題だという風に捉えてやっていた」と明かした千原は、「これはほんまに真剣に向き合わないととんでもないことになるな」と本気で取り組むようになったと振り返った。
千原の成長ぶりについて、俳句の師である夏井氏は「最初の1句目がたいそうひどいものでした」と笑いをこぼしつつ、「本当ただのネタにしか過ぎないようなものでしたので、そこからの何を求められているのかっていうものへの切り替えの早さが1番早かったんじゃないかなと思います」と。さらに「そこからは番組で何回も言ってジュニアさんは嫌がるけど、私は真面目に勉強する、真面目に取り組む人が大好きなので、出演者という名の教え子の中では大好きな1人です」と絶賛した。
また「言いたいことがいっぱいおありになって、それを無理やり17音に詰め込もうとした時期があって。それがものすごく短かった」と振り返り、「17音に漏れる言葉の質量がこれぐらいだっていうのを理解されたところからが、ものすごく伸びていった」と回顧。「季語があって五七五、という有季定型の非常にまっすぐな“王道"と言うんでしょうかね、それを最終的に選び取ってらっしゃるっていうのが、私にとってはささやかな驚きでもあり、喜びでもありました」とにっこり。
句集完成は、梅沢富美男に続き千原で2人目となった。「番組としてはひとまず50句っていう一旦の区切りのようなものがありますけれども、私の目から見ると、お2人とも俳人としてここから先長く続いていくわけですから、次はそれぞれもっとたくさんの句をまとめられて、ぜひ俳人として俳句界にデビューしていただいたら、前書きぐらいは書かせていただきたい」と成長していく“教え子”たちのさらなる未来に期待をふくらませた。
【写真】雄叫び！「傑作50句」達成への喜びを全身で表現した千原ジュニア
千原が俳句企画に初登場したのは2014年。「最初はバラエティ番組にお話をいただいて出てるという感覚なので、大喜利のお題だという風に捉えてやっていた」と明かした千原は、「これはほんまに真剣に向き合わないととんでもないことになるな」と本気で取り組むようになったと振り返った。
また「言いたいことがいっぱいおありになって、それを無理やり17音に詰め込もうとした時期があって。それがものすごく短かった」と振り返り、「17音に漏れる言葉の質量がこれぐらいだっていうのを理解されたところからが、ものすごく伸びていった」と回顧。「季語があって五七五、という有季定型の非常にまっすぐな“王道"と言うんでしょうかね、それを最終的に選び取ってらっしゃるっていうのが、私にとってはささやかな驚きでもあり、喜びでもありました」とにっこり。
句集完成は、梅沢富美男に続き千原で2人目となった。「番組としてはひとまず50句っていう一旦の区切りのようなものがありますけれども、私の目から見ると、お2人とも俳人としてここから先長く続いていくわけですから、次はそれぞれもっとたくさんの句をまとめられて、ぜひ俳人として俳句界にデビューしていただいたら、前書きぐらいは書かせていただきたい」と成長していく“教え子”たちのさらなる未来に期待をふくらませた。