ブヨ刺された経験が生み出した人気のテント ヘリテイジ社長の開発秘話【経済トレンド】
ヘリテイジ（長野県安曇野市）のメッシュ生地テント「クロスオーバードーム KAYA」がよく売れている。昨年4月の発売後に完売となり、追加生産した。雨よけのシート付きで760グラム、価格は7万5900円。企画した佐藤信吾（さとう・しんご）社長は20代の頃、ニュージーランドの沢で野営しブヨに100カ所以上刺された。つらい体験が企画の原点になった。（共同通信＝浜谷栄彦記者）
登山用品は軽量化が進み、各メーカーは1キロを切るテントを続々と投入している。しかし、一般的なメッシュ生地はテント生地よりも重い。「問屋が軽めのメッシュ系生地を5種類かき集めてくれました」
実験を繰り返し、使う生地は定まったが、縫製の難しさが障壁に。テント作りを半世紀続ける70代のベテラン職人の技が製品化を可能にした。「無理難題を形にしてもらいました」と感謝する。
メッシュ生地は蚊やブヨから身を守るだけでなく、風通しが良い。数日かけて旅するサイクリストなど、夏場に標高の低い場所で野営する人に好まれている。「黒いメッシュ生地は中から外がきれいに見え、夜景や星空を楽しめます」
2024年10月にヘリテイジの社長に就いた。登山用品の開発販売を手がけるカモシカスポーツ（長野県松本市）の副社長も兼務する。店頭で客の要望を長年聞いた経験が企画に役立っている。佐藤社長は横浜市出身の51歳。