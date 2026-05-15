大手回転寿司チェーン・くら寿司（本社・大阪府堺市）は5月14日、大人気だった大阪・関西万博の店舗を再現した新店舗「くら寿司 メモリアル店 なんば千日前」（大阪市中央区）をオープンした。

大阪・関西万博で大好評だった世界の料理 70か国の“大使館お墨付き”を楽しめる もちろん“JAPANESE SUSHI（通常提供する寿司）”も〈2026年5月13日撮影 大阪市中央区千日前『くら寿司 』大阪・関西万博メモリアル店 なんば千日前〉

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大阪・関西万博店に出店したくら寿司は、.座席数（338席）と回転ベルトの長さ（135メートル）は同社史上最大規模だった。

くら寿司 大阪・関西万博店 31万人が来店、まさに万博レストランNO.1に〈2025年3月 大阪市此花区・夢洲〉

同社は次世代のレストランモデルとして、回転寿司システムを世界に発信し、「回転ベルトは、世界を一つに。」をコンセプトに、寿司だけではなく世界の料理を提供した。

さらに建物の外壁には、廃棄予定の赤貝の殻約33万6千枚などを素材にした漆喰を使い、SDGs（持続可能な開発目標）を表現。



サスティナブルならぬ、“スシ（寿司）テナブル”をキャッチフレーズとした。

これらが話題となり、会期中は予想を超える約31万人が来店。「万博NO.1レストラン（※）」との高評価を得た一方で、待ち時間が数時間に及び、来場者から“予約が取れない”との声が挙がっていた。

◆新たに誕生した「メモリアル店」では...

新たに誕生したメモリアル店では、通常の寿司メニューに加え、世界70か国・地域を代表する料理をセレクトし、常時提供するのが特徴。

大阪・関西万博で生まれた体験価値をレガシーとして引き継ぐ。

『くら寿司 大阪・関西万博メモリアル店 なんば千日前』エントランス 万博会場・夢洲の店舗を彷彿（ほうふつ）とさせる雰囲気に〈2026年5月13日撮影 大阪市中央区千日前〉

大阪・関西万博を思い出せるシーンで演出

大阪・関西万博店で人気NO.1だったハンガリーの「鴨のロースト トリュフソース」は、燻製した鴨肉にトリュフソースを使用。クリスマスやバースデーなど特別な“ハレの日”に食するメニュー。

人気ダントツ1位「鴨のロースト トリュフソース（ハンガリー）」

第2位は「アホ」（パラオ共和国）

第3位は「アリアータ」（イタリア）

第4位は「チリクラブ」（シンガポール）ソフトシェルクラブをチリソースで炒め煮に

ハンガリーを含め、アンゴラ、カメルーン、タイなど25か国のメニューは、各国大使や現地のシェフに試食体験してもらい、アドバイスに従って何度も改良を加え、“大使館お墨付きの本場の味”にこだわった。

第5位は「生春巻き」（ベトナム）日本でもポピュラーな一品

第6位は「カンジャンセウ」（韓国）新鮮な生海老を醤油ベースのタレに漬け込んだ伝統的な海鮮料理

第7位は「マラコフ」（スイス）

第9位は「ケバブ」（トルコ）

オープンしたメモリアル店の面積は、同社の常設店舗で最大の898平方メートル、座席数は台湾・高雄時代大道店と同じ288席、回転ベルトの長さは128メートル。

廃棄されたプラスチックを再利用したレジカウンター

ペットボトルのキャップなど、カラフルな色合いのプラスチック リサイクルのあり方によっては“アート”に

また、抗菌寿司カバーのオブジェ、ジャパニーズモダンなデザインの木目調のフラットテーブル、回転ベルト、廃棄されたプラスチックを再利用したレジカウンターなど内装の一部は、大阪・関西万博店から移設、再活用している。

ジャパニーズテイストの木目調フラットテーブルも一部リサイクルされた

※公表データを基に、くら寿司がリサーチした大阪・関西万博の個店での来店者数が最大