くら寿司 70か国の料理を千日前に『大阪・関西万博メモリアル店』誕生！《Expo Legacy》
大手回転寿司チェーン・くら寿司（本社・大阪府堺市）は5月14日、大人気だった大阪・関西万博の店舗を再現した新店舗「くら寿司 メモリアル店 なんば千日前」（大阪市中央区）をオープンした。
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大阪・関西万博店に出店したくら寿司は、.座席数（338席）と回転ベルトの長さ（135メートル）は同社史上最大規模だった。
同社は次世代のレストランモデルとして、回転寿司システムを世界に発信し、「回転ベルトは、世界を一つに。」をコンセプトに、寿司だけではなく世界の料理を提供した。
さらに建物の外壁には、廃棄予定の赤貝の殻約33万6千枚などを素材にした漆喰を使い、SDGs（持続可能な開発目標）を表現。
サスティナブルならぬ、“スシ（寿司）テナブル”をキャッチフレーズとした。
これらが話題となり、会期中は予想を超える約31万人が来店。「万博NO.1レストラン（※）」との高評価を得た一方で、待ち時間が数時間に及び、来場者から“予約が取れない”との声が挙がっていた。
◆新たに誕生した「メモリアル店」では...
新たに誕生したメモリアル店では、通常の寿司メニューに加え、世界70か国・地域を代表する料理をセレクトし、常時提供するのが特徴。
大阪・関西万博で生まれた体験価値をレガシーとして引き継ぐ。
大阪・関西万博店で人気NO.1だったハンガリーの「鴨のロースト トリュフソース」は、燻製した鴨肉にトリュフソースを使用。クリスマスやバースデーなど特別な“ハレの日”に食するメニュー。
ハンガリーを含め、アンゴラ、カメルーン、タイなど25か国のメニューは、各国大使や現地のシェフに試食体験してもらい、アドバイスに従って何度も改良を加え、“大使館お墨付きの本場の味”にこだわった。
オープンしたメモリアル店の面積は、同社の常設店舗で最大の898平方メートル、座席数は台湾・高雄時代大道店と同じ288席、回転ベルトの長さは128メートル。
また、抗菌寿司カバーのオブジェ、ジャパニーズモダンなデザインの木目調のフラットテーブル、回転ベルト、廃棄されたプラスチックを再利用したレジカウンターなど内装の一部は、大阪・関西万博店から移設、再活用している。
※公表データを基に、くら寿司がリサーチした大阪・関西万博の個店での来店者数が最大