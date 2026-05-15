NY株式14日（NY時間15:07）（日本時間04:07）
ダウ平均　　　50081.91（+388.71　+0.78%）
ナスダック　　　26662.55（+260.21　+0.99%）
CME日経平均先物　62990（大証終比：+270　+0.43%）

欧州株式14日終値
英FT100　 10372.93（+47.58　+0.46%）
独DAX　 24456.26（+319.45　+1.32%）
仏CAC40　 8082.27（+74.30　+0.93%）

米国債利回り
2年債　 　3.992（+0.013）
10年債　 　4.462（-0.007）
30年債　 　5.015（-0.019）
期待インフレ率　 　2.481（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.043（-0.057）
英　国　　4.994（-0.071）
カナダ　　3.538（-0.035）
豪　州　　5.018（-0.044）
日　本　　2.622（+0.042）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.46（+0.44　+0.44%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4674.90（-31.80　-0.68%）

ビットコイン（ドル）
81683.00（+2007.27　+2.52%）
（円建・参考値）
1292万1434円（+317530　+2.52%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ