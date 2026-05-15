ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３８８ドル高 シカゴ日経平均先物は６万２９９０円
NY株式14日（NY時間15:07）（日本時間04:07）
ダウ平均 50081.91（+388.71 +0.78%）
ナスダック 26662.55（+260.21 +0.99%）
CME日経平均先物 62990（大証終比：+270 +0.43%）
欧州株式14日終値
英FT100 10372.93（+47.58 +0.46%）
独DAX 24456.26（+319.45 +1.32%）
仏CAC40 8082.27（+74.30 +0.93%）
米国債利回り
2年債 3.992（+0.013）
10年債 4.462（-0.007）
30年債 5.015（-0.019）
期待インフレ率 2.481（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（-0.057）
英 国 4.994（-0.071）
カナダ 3.538（-0.035）
豪 州 5.018（-0.044）
日 本 2.622（+0.042）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.46（+0.44 +0.44%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4674.90（-31.80 -0.68%）
ビットコイン（ドル）
81683.00（+2007.27 +2.52%）
（円建・参考値）
1292万1434円（+317530 +2.52%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50081.91（+388.71 +0.78%）
ナスダック 26662.55（+260.21 +0.99%）
CME日経平均先物 62990（大証終比：+270 +0.43%）
欧州株式14日終値
英FT100 10372.93（+47.58 +0.46%）
独DAX 24456.26（+319.45 +1.32%）
仏CAC40 8082.27（+74.30 +0.93%）
米国債利回り
2年債 3.992（+0.013）
10年債 4.462（-0.007）
30年債 5.015（-0.019）
期待インフレ率 2.481（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（-0.057）
英 国 4.994（-0.071）
カナダ 3.538（-0.035）
豪 州 5.018（-0.044）
日 本 2.622（+0.042）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.46（+0.44 +0.44%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4674.90（-31.80 -0.68%）
ビットコイン（ドル）
81683.00（+2007.27 +2.52%）
（円建・参考値）
1292万1434円（+317530 +2.52%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ