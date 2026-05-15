ラ・リーガ 25/26の第36節 バレンシアとラヨ・バリェカノの試合が、5月15日02:00にエスタディオ・デ・メスタージャにて行われた。

バレンシアはウーゴ・ドゥーロ（FW）、ハビエル・ゲラ（MF）、ディエゴ・ロペス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラヨ・バリェカノはアルフォンソ・エスピーノ（DF）、ランディ・エンテカ（FW）、フラン・ペレス（MF）らが先発に名を連ねた。

20分に試合が動く。ラヨ・バリェカノのジェラール・グンバウ（MF）のアシストからフロリアン・ルジューヌ（DF）がヘディングシュートを決めてラヨ・バリェカノが先制。

32分、バレンシアが選手交代を行う。レンソ・サラビア（DF）からウナイ・ヌニェス（DF）に交代した。

40分バレンシアが同点に追いつく。ハビエル・ゲラ（MF）のアシストからディエゴ・ロペス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、バレンシアは6分にレンソ・サラビア（DF）に、またラヨ・バリェカノは56分にランディ・エンテカ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-15 04:10:15 更新