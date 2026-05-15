開催：2026.5.15

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 7 - 2 [ロッキーズ]

MLBの試合が15日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとロッキーズが対戦した。

パイレーツの先発投手はメイソン・モンゴメリー、対するロッキーズの先発投手はチェイス・ドーランダーで試合は開始した。

1回裏、3番 ブライアン・レイノルズ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 1-0 COL、4番 ライアン・オハーン 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでパイレーツ得点 PIT 3-0 COL

3回裏、8番 エンディ・ロドリゲス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 5-0 COL、1番 オニール・クルーズ 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでパイレーツ得点 PIT 6-0 COL

4回表、7番 トロイ・ジョンストン 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 PIT 6-2 COL

5回裏、9番 ジャレド・トリオロ 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 7-2 COL

試合は7対2でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのカーメン・ムジンスキで、ここまで3勝3敗0S。負け投手はロッキーズのチェイス・ドーランダーで、ここまで3勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-15 04:18:09 更新