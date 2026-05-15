スポニチ

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　函館競輪開設76周年記念G3ナイター「五稜郭杯争奪戦」（優勝賞金643万円）が14日に開幕。きょう15日の2日目は6〜12Rで二次予選7個レースが行われる。注目は12Rだ。

　スピード上位の嘉永が中心。ライン構成は嘉永―井上―高木の九州勢、金子―山岸―小林の関東勢、日高―簗田―山賀の南関勢で3分戦。積極的に出るのは脚質的に日高が有力。嘉永はこの動きを見極め、好機にスパートして首位。金子は嘉永より前団に位置して先に踏み込むと侮れない。簗田は日高が駆けて粘ると前残りがある。

　＜1＞金子幸央　願ってもない展開になった。落ち着いて車間を切って行けるタイミングで行った。自力。

　＜2＞嘉永泰斗　犬伏（湧也）さんに付いていくつもりだったけど、新山（響平）さんとかぶった。体は問題ない。自力。

　＜3＞簗田一輝　最低限の組み立てはできた。若干疲れはあるのでケア。日高君へ。

　＜4＞小林大介　関東ライン3番手。

　＜5＞山賀雅仁　内が開かなかったので外を踏んだ。悪くない。南関3番手。

　＜6＞高木和仁　九州ライン3番手。

　＜7＞山岸佳太　理想の並びだった。梁島（邦友）君の踏み出すタイミングだけを見ていた。金子君へ。

　＜8＞日高裕太　自力。

　＜9＞井上昌己　後ろの並走は見えていた。セッティングを戻して当たりが出た感じ。嘉永君へ。