函館競輪開設76周年記念G3ナイター「五稜郭杯争奪戦」（優勝賞金643万円）が14日に開幕。きょう15日の2日目は6〜12Rで二次予選7個レースが行われる。注目は12Rだ。

スピード上位の嘉永が中心。ライン構成は嘉永―井上―高木の九州勢、金子―山岸―小林の関東勢、日高―簗田―山賀の南関勢で3分戦。積極的に出るのは脚質的に日高が有力。嘉永はこの動きを見極め、好機にスパートして首位。金子は嘉永より前団に位置して先に踏み込むと侮れない。簗田は日高が駆けて粘ると前残りがある。

＜1＞金子幸央 願ってもない展開になった。落ち着いて車間を切って行けるタイミングで行った。自力。

＜2＞嘉永泰斗 犬伏（湧也）さんに付いていくつもりだったけど、新山（響平）さんとかぶった。体は問題ない。自力。

＜3＞簗田一輝 最低限の組み立てはできた。若干疲れはあるのでケア。日高君へ。

＜4＞小林大介 関東ライン3番手。

＜5＞山賀雅仁 内が開かなかったので外を踏んだ。悪くない。南関3番手。

＜6＞高木和仁 九州ライン3番手。

＜7＞山岸佳太 理想の並びだった。梁島（邦友）君の踏み出すタイミングだけを見ていた。金子君へ。

＜8＞日高裕太 自力。

＜9＞井上昌己 後ろの並走は見えていた。セッティングを戻して当たりが出た感じ。嘉永君へ。