シンガー・ソングライターのＧＡＣＫＴがこのほど、都内で行われた全国ツアー「魔王シンフォニー ２０２６」の取材会に出席した。７月１４日にウエスタ川越で行われる埼玉公演からスタートし、全国８都市を巡る。

今ツアーはロック曲をクラシックと融合させることがテーマ。総勢７０人超のフルオーケストラの大音響をバックに美声を響かせることになるＧＡＣＫＴは「３年かかって作り上げたライブがようやく形になってうれしい。実際にこういうライブができるアーティストはいない」と豪語した。

幼少期からクラシックになじんできたからこそなせる技。音合わせはかなり綿密に行われたといい、そのハードさからリハーサル中に体調を悪くしたオーケストラ団員も出たというが「厳しかったが、クラシックの知識があるので、音の作り込みができた。大変な作業でしたが、迫力は想像以上のものになった」と息をついた。

ステージでは指揮台に上がり指揮者も務めることが決定。「ボクは指揮者ではないけど、天才なので腕でカバーしていきたい」と腕まくり。また「ロックファンは着席で聞くのはしんどい。立って聞くのと音の感じ方が変わる」と、オーケストラコンサートでは異例の１階をオールスタンディング席にすることを明かした。

ソロ活動は２６年目に突入しており「今までに感じたことがない感動と衝撃があると思います」と熱く呼びかけた。