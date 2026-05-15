韓国の男性グループ・ＳＥＶＥＮＴＥＥＮが１４日、東京ドームで、１年ぶりの日本でのファンミーティング「ＹＡＫＵＳＯＫＵ」を行った。１３日の公演と合わせて１０万人を動員し、ＣＡＲＡＴ（ファンの呼称）を熱狂させた。

イベントが始まると、メンバーが中央ステージからいきなり登場。「約束！」と声を張り上げると、ＣＡＲＡＴは大歓声で応じた。「今 −明日 世界が終わっても−」を披露して、一気に世界観に引き込んだ。バラエティーでも魅了し、ボウリング対決ではガターが大量発生する展開で爆笑を誘った。

アンコールでは、今年２月に配信リリースされた「Ｔｉｎｙ Ｌｉｇｈｔ」を初披露。「消費期限」でもしっとりとした空気感でドームを包み込んだ。ＭＩＮＧＹＵは「２年後、遠い未来にお会いするときにはもっとかっこいいコンサート、もっとおもしろいファンミーティングで帰ってきたい」と再会を誓い、「その日まで体に気をつけて、一緒に幸せになって会いましょう。愛してる〜！」と呼びかけた。

同イベントは２３日〜２４日にも京セラドーム大阪で行われる。