岡田紗佳、プロ雀士から歌手デビュー 15年越しの夢実現に喜び「まさかこのタイミングで…」
【モデルプレス＝2026/05/15】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が14日、都内で開催された記者発表会に出席。ワーナーミュージック・ジャパンより歌手デビューすることを発表した。
【写真】32歳プロ雀士の美女、M!LK手掛けた編曲家の提供楽曲ジャケ写
歌手デビューの経緯について聞かれると、岡田は「芸能事務所に所属するときに、なりたいジャンルみたいな感じで、モデル・タレント・歌手っていう風に書いていたんですよ」と回顧。「歌手っていうものをずっと憧れで持っていたんです。ここまで一切実現することはなかったんですけど、デビューして15年ですか。まさかこのタイミングでデビューできるとは、とても思っていなくて。このお話をいただけて、本当に嬉しく思っています」と喜びを口にした。自身の歩みを振り返り「ずっとモデルとしてやって、気が付いたらプロ雀士になっていたっていうのはあって。嬉しいですね。本当に嬉しかったです」としみじみ語った。
また、「国士無双 LOVE」が「Mトーナメント」のオフィシャルソングになることに関して、「まだ『M.LEAGUE（Mリーグ）』ファイナルが終わっていないんですけど、実際に曲が出来上がった時に、『M.LEAGUE』のスタッフさんに、『エンディングに使ってもらえたりしてもらえないですかね？』って、私が直談判しに行ったら、上手くいきまして。『Mトーナメント』のエンディングに使っていただけるようになりました」と自らタイアップを勝ち取った裏話を明かし、「一足早く麻雀ファンの皆さんに聞いていただけたら嬉しいなと思っています」と笑みを浮かべた。
今回の歌手デビューと、かつて国士無双13面をあがったときでは、どちらが嬉しいか質問された岡田は「すいません。プロ雀士過ぎて、国士無双13面のほうが嬉しいかもしれないです（笑）」と即答。しかし「まだデビューできてない、発表したばっかりなので。バズったらそっちのほうが嬉しいかもしれないです」と茶目っ気たっぷりに期待を寄せた。
CDジャケットでも着用している華やかな衣装については「麻雀の要素がある曲ではあるので、ちょっとチャイナ感のある衣装」と紹介しつつ、こだわりとして「チャイナドレスって意外と普段テレビ対局だったり他の媒体で着たりするので。チャイナドレス以外がいいなと思って、こういう手袋をしたり、こういうタイツとかも。新しい要素を入れつつ、皆さんに新鮮に感じてもらえるように頑張りました」と解説。お気に入りのポイントについては「キラキラのスカートですね。上はすごくチャイナなんですけど、下はドレッシーな感じで。タイツもこういう花が付いてて楽しいです」と笑顔を見せていた。
岡田の歌手デビュー・シングル「国士無双 LOVE」は、M!LKの「爆裂愛してる」や「好きすぎて滅！」で知られる浅野尚志氏が作詞作曲を手掛け、7月22日に発売（CD・配信）。CDには、「国士無双 LOVE」（作詞作曲：浅野尚志）、「カケヒキ・フライディナイト」、「負けを知った私に敵はいない」（タイトル仮／作詞作曲の情報は後日解禁）の3曲が収録されている。3曲とも麻雀の勝負師としての顔と、1人の女性としての素顔が交差する、遊び心とエモーションが詰まった、岡田の多面的な魅力を凝縮したラインナップとなっている。（modelpress編集部）
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◆岡田紗佳、歌手デビューは昔からの憧れ
歌手デビューの経緯について聞かれると、岡田は「芸能事務所に所属するときに、なりたいジャンルみたいな感じで、モデル・タレント・歌手っていう風に書いていたんですよ」と回顧。「歌手っていうものをずっと憧れで持っていたんです。ここまで一切実現することはなかったんですけど、デビューして15年ですか。まさかこのタイミングでデビューできるとは、とても思っていなくて。このお話をいただけて、本当に嬉しく思っています」と喜びを口にした。自身の歩みを振り返り「ずっとモデルとしてやって、気が付いたらプロ雀士になっていたっていうのはあって。嬉しいですね。本当に嬉しかったです」としみじみ語った。
◆岡田紗佳、こだわりの衣装を解説
今回の歌手デビューと、かつて国士無双13面をあがったときでは、どちらが嬉しいか質問された岡田は「すいません。プロ雀士過ぎて、国士無双13面のほうが嬉しいかもしれないです（笑）」と即答。しかし「まだデビューできてない、発表したばっかりなので。バズったらそっちのほうが嬉しいかもしれないです」と茶目っ気たっぷりに期待を寄せた。
CDジャケットでも着用している華やかな衣装については「麻雀の要素がある曲ではあるので、ちょっとチャイナ感のある衣装」と紹介しつつ、こだわりとして「チャイナドレスって意外と普段テレビ対局だったり他の媒体で着たりするので。チャイナドレス以外がいいなと思って、こういう手袋をしたり、こういうタイツとかも。新しい要素を入れつつ、皆さんに新鮮に感じてもらえるように頑張りました」と解説。お気に入りのポイントについては「キラキラのスカートですね。上はすごくチャイナなんですけど、下はドレッシーな感じで。タイツもこういう花が付いてて楽しいです」と笑顔を見せていた。
◆岡田紗佳歌手デビュー曲「国士無双 LOVE」
岡田の歌手デビュー・シングル「国士無双 LOVE」は、M!LKの「爆裂愛してる」や「好きすぎて滅！」で知られる浅野尚志氏が作詞作曲を手掛け、7月22日に発売（CD・配信）。CDには、「国士無双 LOVE」（作詞作曲：浅野尚志）、「カケヒキ・フライディナイト」、「負けを知った私に敵はいない」（タイトル仮／作詞作曲の情報は後日解禁）の3曲が収録されている。3曲とも麻雀の勝負師としての顔と、1人の女性としての素顔が交差する、遊び心とエモーションが詰まった、岡田の多面的な魅力を凝縮したラインナップとなっている。（modelpress編集部）
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