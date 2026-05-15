歌手デビューの岡田紗佳、M!LK「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」手掛けた編曲家の提供楽曲に「もしかしたら私でもバズれるかも」
【モデルプレス＝2026/05/15】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が14日、都内で開催された記者発表会に出席。ワーナーミュージック・ジャパンより歌手デビューすることを発表し、M!LKのヒット曲を手掛けた編曲家・浅野尚志氏からの楽曲提供に喜びを語った。
【写真】32歳プロ雀士の美女、M!LK手掛けた編曲家の提供楽曲ジャケ写
デビューシングルのリードトラック「国士無双 LOVE」の印象を聞かれた岡田は「『好きすぎて滅！』とか、今爆売れ中のM!LKさんの作詞作曲の浅野（尚志）さんに作っていただけるって聞いて。『え、いいんですか？』って。こんなに今バズっている方に作ってもらえるって聞いて、曲も聞いたときに、すごく素敵な曲で、『もしかしたら私でもバズれるかもしれない！』と思ったので、早く皆さんにお届けできたらいいなと思います」と期待を寄せた。
楽曲については「すごく耳にも残りますし、TikTokとかでもこれからダンスに挑戦するので。皆さんに踊っていただけたら嬉しいとアピール。一方で「（MVは）これから作るので。もちろんダンスもやったことないので、『踊れるのかな？』という不安はまだありますね」と茶目っ気たっぷりに語った。
自身の活動を通じて「私がきっかけで麻雀を知ってもらって、麻雀をやる人がもっと増えればいいなとずっと思っていた」という岡田。こうやって麻雀の曲が流行って、『麻雀って何だろう？』って、TikTokとかを見た若い子が調べてくれたりして、Mリーグを見て、どんどん麻雀人口が増えていったら、それが一番嬉しいなと思っているので、一つのきっかけになれたら嬉しいです」と期待を込めた。
また、カラオケでよく歌うアーティストを問われると「松田聖子さんとか、Janne Da Arcさんとか、L’Arc〜en〜Cielさん。結構幅広く」と回答。歌手としての目標については「歌番組に出るのはもちろん。ちっちゃい時からずっと見ていたので。あのMステの階段は下ってみたいなとは思ったりしますね」と明かし、「いずれ皆さんの前でも歌えるようになれたらいいなと思っています」とライブへの意欲も示した。
初のレコーディングについては「今回、3曲収録して、それぞれ違うジャンルの曲ではあったので、やっぱり難しかったですね」と回想。難しかった点を問われると「何回も何回も歌うので、ずっと同じぐらいのテンションとか、喉の調子を保ったりするのが、すごく難しかったですね。あと、ディレクションしていただくんですよ。『こういう風に歌ってほしい』みたいな感じで。でも、それって今まで言われたことない言葉だったりするので、表現するのは難しかったです」と苦労を明かしつつも、新たな挑戦への充実感を滲ませた。
岡田の歌手デビュー・シングル「国士無双 LOVE」は、M!LKの「爆裂愛してる」や「好きすぎて滅！」で知られる浅野氏が作詞作曲を手掛け、7月22日に発売（CD・配信）。CDには、「国士無双 LOVE」（作詞作曲：浅野尚志）、「カケヒキ・フライディナイト」、「負けを知った私に敵はいない」（タイトル仮／作詞作曲の情報は後日解禁）の3曲が収録されている。3曲とも麻雀の勝負師としての顔と、1人の女性としての素顔が交差する、遊び心とエモーションが詰まった、岡田の多面的な魅力を凝縮したラインナップとなっている。（modelpress編集部）
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◆岡田紗佳、M!LK楽曲手掛ける編曲家の提供楽曲に「バズれるかも」
デビューシングルのリードトラック「国士無双 LOVE」の印象を聞かれた岡田は「『好きすぎて滅！』とか、今爆売れ中のM!LKさんの作詞作曲の浅野（尚志）さんに作っていただけるって聞いて。『え、いいんですか？』って。こんなに今バズっている方に作ってもらえるって聞いて、曲も聞いたときに、すごく素敵な曲で、『もしかしたら私でもバズれるかもしれない！』と思ったので、早く皆さんにお届けできたらいいなと思います」と期待を寄せた。
自身の活動を通じて「私がきっかけで麻雀を知ってもらって、麻雀をやる人がもっと増えればいいなとずっと思っていた」という岡田。こうやって麻雀の曲が流行って、『麻雀って何だろう？』って、TikTokとかを見た若い子が調べてくれたりして、Mリーグを見て、どんどん麻雀人口が増えていったら、それが一番嬉しいなと思っているので、一つのきっかけになれたら嬉しいです」と期待を込めた。
◆岡田紗佳「Mステの階段は下ってみたい」
また、カラオケでよく歌うアーティストを問われると「松田聖子さんとか、Janne Da Arcさんとか、L’Arc〜en〜Cielさん。結構幅広く」と回答。歌手としての目標については「歌番組に出るのはもちろん。ちっちゃい時からずっと見ていたので。あのMステの階段は下ってみたいなとは思ったりしますね」と明かし、「いずれ皆さんの前でも歌えるようになれたらいいなと思っています」とライブへの意欲も示した。
初のレコーディングについては「今回、3曲収録して、それぞれ違うジャンルの曲ではあったので、やっぱり難しかったですね」と回想。難しかった点を問われると「何回も何回も歌うので、ずっと同じぐらいのテンションとか、喉の調子を保ったりするのが、すごく難しかったですね。あと、ディレクションしていただくんですよ。『こういう風に歌ってほしい』みたいな感じで。でも、それって今まで言われたことない言葉だったりするので、表現するのは難しかったです」と苦労を明かしつつも、新たな挑戦への充実感を滲ませた。
◆岡田紗佳歌手デビュー曲「国士無双 LOVE」
岡田の歌手デビュー・シングル「国士無双 LOVE」は、M!LKの「爆裂愛してる」や「好きすぎて滅！」で知られる浅野氏が作詞作曲を手掛け、7月22日に発売（CD・配信）。CDには、「国士無双 LOVE」（作詞作曲：浅野尚志）、「カケヒキ・フライディナイト」、「負けを知った私に敵はいない」（タイトル仮／作詞作曲の情報は後日解禁）の3曲が収録されている。3曲とも麻雀の勝負師としての顔と、1人の女性としての素顔が交差する、遊び心とエモーションが詰まった、岡田の多面的な魅力を凝縮したラインナップとなっている。（modelpress編集部）
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