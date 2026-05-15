歌手のＧＡＣＫＴ（５２）がこのほど都内で、７月にスタートする全国ツアー「魔王シンフォニー２０２６―ＩＮＦＩＮＩＴＹ―」（８都市１０公演）の取材会を行った。

ロックとクラシックの融合をテーマに、自身が率いるバンドと、オーケストラ「グランドフィルハーモニック」の約７９０人が共演する異色のコンサート。構想に３年をかけたステージで、昨年４、１２月に都内で行った公演の好評を受け、全国ツアーが決まった。

ＧＡＣＫＴは幼少期からピアノを習い、クラシック音楽を基盤に育ったとあって「こういうライブをやれるアーティストは他にはいないので、かなり面白いものになるんじゃないかと思ってます」と並々ならぬ自信を見せる。「僕はたまたまクラシックの知識があるので、大きい音を出さなくても、オーケストラの音に消されない『抜ける音』というのを考えて、音の作り込みからすべて、１曲１曲全部作っていく作業をする。実はマイクにオーケストラの音がだだかぶりで、ボーカリストが一番しんどいんですが、そこは僕、天才なんで。腕（実力）でカバーします」と豪語した。

ツアーの開催は、コロナ禍の影響で「クラシックのコンサートに足を向けるってことが極端に少なくなった」ことも動機になった。「僕はクラシックに育てられた人間なので、クラシックに恩返ししたい気持ちはあるんです。こういう形でオーケストラの素晴らしさを、ジャンルを超えて届けられればいいなと思ってるんです。見に来て頂ければ分かるんですけど、やっぱり迫力もエグいんです。オーケストラを見に行くきっかけになってくれればいいなと思う」と力を込めた。

◆ＧＡＣＫＴ「魔王シンフォニー２０２６−ＩＮＦＩＮＩＴＹ−」ツアー日程

▼７月１４日 ウエスタ川越 大ホール（埼玉）

▼７月１８日 東京エレクトロンホール宮城（宮城）

▼７月２６日 ＪＭＳアステールプラザ 大ホール（広島）

▼８月２日 久留米シティプラザ ザ・グランドホール（福岡）

▼８月１１日 文京シビックホール 大ホール（東京＝昼夜２公演）

▼８月１５日 刈谷市総合文化センターアイリス 大ホール（愛知）

▼８月１８日 札幌市教育文化会館 大ホール（北海道）

▼８月２９日 東京建物Ｂｒｉｌｌｉａ ＨＡＬＬ箕面（大阪＝昼夜２公演）