２０２６年はすでに２本のツアーを行い「本格的な音楽活動再開の年」と位置づけるＧＡＣＫＴ

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　歌手のＧＡＣＫＴ（５２）がこのほど都内で、７月にスタートする全国ツアー「魔王シンフォニー２０２６―ＩＮＦＩＮＩＴＹ―」（８都市１０公演）の取材会を行った。

　ロックとクラシックの融合をテーマに、自身が率いるバンドと、オーケストラ「グランドフィルハーモニック」の約７９０人が共演する異色のコンサート。構想に３年をかけたステージで、昨年４、１２月に都内で行った公演の好評を受け、全国ツアーが決まった。

　ＧＡＣＫＴは幼少期からピアノを習い、クラシック音楽を基盤に育ったとあって「こういうライブをやれるアーティストは他にはいないので、かなり面白いものになるんじゃないかと思ってます」と並々ならぬ自信を見せる。「僕はたまたまクラシックの知識があるので、大きい音を出さなくても、オーケストラの音に消されない『抜ける音』というのを考えて、音の作り込みからすべて、１曲１曲全部作っていく作業をする。実はマイクにオーケストラの音がだだかぶりで、ボーカリストが一番しんどいんですが、そこは僕、天才なんで。腕（実力）でカバーします」と豪語した。

　ツアーの開催は、コロナ禍の影響で「クラシックのコンサートに足を向けるってことが極端に少なくなった」ことも動機になった。「僕はクラシックに育てられた人間なので、クラシックに恩返ししたい気持ちはあるんです。こういう形でオーケストラの素晴らしさを、ジャンルを超えて届けられればいいなと思ってるんです。見に来て頂ければ分かるんですけど、やっぱり迫力もエグいんです。オーケストラを見に行くきっかけになってくれればいいなと思う」と力を込めた。

◆ＧＡＣＫＴ「魔王シンフォニー２０２６−ＩＮＦＩＮＩＴＹ−」ツアー日程

▼７月１４日　ウエスタ川越　大ホール（埼玉）

▼７月１８日　東京エレクトロンホール宮城（宮城）

▼７月２６日　ＪＭＳアステールプラザ　大ホール（広島）

▼８月２日　　久留米シティプラザ　ザ・グランドホール（福岡）

▼８月１１日　文京シビックホール　大ホール（東京＝昼夜２公演）

▼８月１５日　刈谷市総合文化センターアイリス　大ホール（愛知）

▼８月１８日　札幌市教育文化会館　大ホール（北海道）

▼８月２９日　東京建物Ｂｒｉｌｌｉａ　ＨＡＬＬ箕面（大阪＝昼夜２公演）