１３人組グループ「ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ」が１４日、東京ドームで日本ファンミーティングの東京公演を行った。

１年ぶりのファンミーティングで、２日で１０万人を動員。メンバーのＪＥＯＮＧＨＡＮとＷＯＮＷＯＯが社会服務要員、ＨＯＳＨＩとＷＯＯＺＩが兵役義務で入隊中のため現在は９人で活動しているが、今回の公演では四方にサブステージが設置されるファンミーティングらしいステージ構成で、ＣＡＲＡＴ（カラット＝ファンネーム）との濃密なコミュニケーションを楽しんだ。

今回のファンミーティングのタイトルは「ＹＡＫＵＳＯＫＵ」。ＪＯＳＨＵＡは「ＳＥＶＥＮＴＥＥＮはＣＡＲＡＴと一生一緒に行くという約束を意味します」と説明。２月に配信リリースされた「Ｔｉｎｙ Ｌｉｇｈｔ」を初披露したほか「今―明日 世界が終わっても―」や「消費期限」「ＣＡＬＬ ＣＡＬＬ ＣＡＬＬ！」などの日本オリジナル曲などをパフォーマンス。トークパート、ボウリングやラーメン作りなどのゲームなどで沸かせた。

アンコールでは、それぞれが率直な心境を述べた。９人のなかにも兵役義務を控えているメンバーもいることから、リーダーのＳ．ＣＯＵＰＳは「しばらく東京に来ることはなくなってしまいそうですが、悲しまずにメンバーのことを待っていてくれたらいいなと思います」とあいさつした。

ＤＫは「今回のファンミーティングの『ＹＡＫＵＳＯＫＵ』その意味を考えて…こうしてメンバーみんなでいつかまた帰ってくるので、その時に笑顔でまた再会できるように、と思っています」と切り出し「日産（スタジアム）でやるときは全員来なければいけません」とリクエスト。「これからも僕たちはずっとＳＥＶＥＮＴＥＥＮとＣＡＲＡＴ。笑顔で再会できるように幸せに過ごしてほしい」と改めて“約束”した。

ＭＩＮＧＹＵも「遠い未来にお会いするときは、もっとカッコいいコンサートができるように帰ってきたい」と決意。「その日まで体に気をつけて、幸せに会いましょう。愛してる」とＣＡＲＡＴへの思いを伝えていた。

約３時間半の公演で、ＳＥＶＥＮＴＥＥＮは何度もＣＡＲＡＴへの愛を伝えた。「皆さん、絶対にまた会いましょう。約束！」と全員で声をそろえていた。２３、２４日には京セラドーム大阪で大阪公演が行われる。