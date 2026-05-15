日本プロ麻雀（マージャン）連盟の女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳（３２）が７月２２日にシングル「国士無双ＬＯＶＥ」で歌手デビューすることとなり、１４日、都内で会見した。

芸能界入りを志した当初は歌手も目指していたという岡田は「ずっとモデルとしてやっていて、気がついたらプロ雀士になっていた。デビューして１５年のタイミングでお話をいただけて本当にうれしい」と笑顔。楽曲は「Ｍ！ＬＫ」の「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」などを手がけた浅野尚志氏が作詞・作曲を担当しており「すごくステキな曲で、もしかしたら私でもバズれるかもしれない」と意欲をみせた。

岡田はＭリーグの「ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツ」の一員として活躍中。同楽曲は、ＡＢＥＭＡの「Ｍトーナメント」のオフィシャルソングとして６月１日より流れる予定だが、これは岡田から番組側にリクエストしたもの。「曲が出来上がった時にＭリーグのスタッフさんに『エンディングに使ってもらえたりしないですかね』って直談判しに行ったらうまくいきました」と自ら営業も行ったという。

歌手活動の目標を尋ねられると「歌番組は小さい時からずっと見ていたので、Ｍステの階段は下ってみたい」と夢を告白。「私がきっかけで、麻雀を知ってもらって麻雀をやる人がもっと増えていればいいなとずっと思っていた。麻雀の曲がはやって、Ｍリーグを見てどんどん麻雀人口が増えていったらうれしい。ひとつのきっかけになれたらうれしい」と麻雀業界への恩返しも誓っていた。