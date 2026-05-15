岡田紗佳、“チャイナドレス×ミニスカ”コーデで報道陣魅了「皆さんに新鮮に感じてもらえるように考えました」
プロ雀士でモデル・タレントの岡田紗佳（32）が、7月22日に歌手デビューすることが決まり、これに先駆けて14日に行われた記者発表会に登壇。モデルとしてグラビアなどでも活躍する岡田が圧巻のプロポーションを披露した。
【写真】「上からサヤカ」再び!? “巨大リーチ棒”手に妖艶な表情を浮かべる岡田紗佳
ワーナーミュージック・ジャパンよりデビュー作「国士無双LOVE」で歌手デビューすることが発表された岡田は、開口一番「今まではモデル、タレント、プロ雀士と名乗ってきましたが、なんと今日から新たに歌手も加わるということで、『国士無双LOVE』という曲でデビューさせていただきます。7月22日、皆さんにお届けできたらうれしいです」とあいさつ。
記者発表会には、ジャケット写真と同じ“チャイナドレス×ミニスカ”コーディネートで登場。刺繍が施されたタイツをまとった美脚で報道陣を魅了した。今回の衣装について、岡田は「麻雀の要素がある曲ではあるので、ちょっとチャイナ感のある衣装ではあるんです。でも、チャイナドレスって普段のテレビ対局だったり、他の媒体で意外と着たりするので、ちょっとチャイナドレス以外がいいなと思って」とコンセプトを説明。「ちょっとこういう手袋したりとか、こういうタイツとかも新しい要素を入れつつ、皆さんに新鮮に感じてもらえるように考えました」と工夫を明かした。
なかでもお気に入りのポイントは「キラキラのスカートですね」だと言い、「上はすごいチャイナなんですけど、下はドレッシーな感じで。タイツも、なんかこういう花ついていて、楽しいです」とその理由を明かした。
【写真】「上からサヤカ」再び!? “巨大リーチ棒”手に妖艶な表情を浮かべる岡田紗佳
ワーナーミュージック・ジャパンよりデビュー作「国士無双LOVE」で歌手デビューすることが発表された岡田は、開口一番「今まではモデル、タレント、プロ雀士と名乗ってきましたが、なんと今日から新たに歌手も加わるということで、『国士無双LOVE』という曲でデビューさせていただきます。7月22日、皆さんにお届けできたらうれしいです」とあいさつ。
なかでもお気に入りのポイントは「キラキラのスカートですね」だと言い、「上はすごいチャイナなんですけど、下はドレッシーな感じで。タイツも、なんかこういう花ついていて、楽しいです」とその理由を明かした。