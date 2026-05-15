Perfume、主題歌「コールドスリープ」入り予告映像解禁 レコーディング風景を初公開
15日に全国公開となるPerfumeのドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』より、主題歌「コールドスリープ」が挿入された予告映像が解禁された。
【動画】レコーディング風景を初公開！Perfume、主題歌「コールドスリープ」入り予告映像
同作は、Perfumeの25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画。中田ヤスタカ（CAPSULE）が映画のために書き下ろし、Perfumeがコールドスリープ前にレコーディングした主題歌「コールドスリープ」が使用されている。
予告映像は、25年活動してきたPerfumeの史上初解禁となるレコーディング風景からスタート。レコーディング中の3人の姿が、主題歌「コールドスリープ」と重なり映し出されていく。
映像内では、「大切だからこそ、一番かっこいいところで刻みたい」「人気がなくなるだろう」「1回休んじゃったら、過去の人になっちゃうかも」と、“コールドスリープ”への不安と葛藤を涙ながらに語る場面も収録。その想いは「新しい私たちを見つけるために」という未知なる自分たちを探しにいくワクワクへと変わっていく。さらに、「どんなかたちでも3人ならずっと」と、3人の“コールドスリープ”後の未来への前向きな気持ちも映し出されている。
『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』は、2015年公開の『WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』以来、10年振り2度目のドキュメンタリー映画。コールドスリープ突入前のラストライブとなった『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』の模様をはじめ、未公開映像や独占インタビューなどを通して、Perfumeの25年間を辿る。
【動画】レコーディング風景を初公開！Perfume、主題歌「コールドスリープ」入り予告映像
同作は、Perfumeの25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画。中田ヤスタカ（CAPSULE）が映画のために書き下ろし、Perfumeがコールドスリープ前にレコーディングした主題歌「コールドスリープ」が使用されている。
映像内では、「大切だからこそ、一番かっこいいところで刻みたい」「人気がなくなるだろう」「1回休んじゃったら、過去の人になっちゃうかも」と、“コールドスリープ”への不安と葛藤を涙ながらに語る場面も収録。その想いは「新しい私たちを見つけるために」という未知なる自分たちを探しにいくワクワクへと変わっていく。さらに、「どんなかたちでも3人ならずっと」と、3人の“コールドスリープ”後の未来への前向きな気持ちも映し出されている。
『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』は、2015年公開の『WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』以来、10年振り2度目のドキュメンタリー映画。コールドスリープ突入前のラストライブとなった『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』の模様をはじめ、未公開映像や独占インタビューなどを通して、Perfumeの25年間を辿る。