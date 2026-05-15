岡田紗佳、“15年越しの夢”かなえる歌手デビュー 楽曲に自信「私でもバズレるかもしれない」
プロ雀士でモデル・タレントの岡田紗佳（32）が、7月22日に歌手デビューすることが決定。14日、これに先駆けて行われた記者発表会に登壇した。
【写真】「上からサヤカ」再び!? “巨大リーチ棒”手に妖艶な表情を浮かべる岡田紗佳
ワーナーミュージック・ジャパンよりデビュー作「国士無双LOVE」で歌手デビューすることが発表された岡田。記者発表会には、ジャケット写真と同じ“チャイナドレス×ミニスカ”コーディネートで登場。開口一番「今まではモデル、タレント、プロ雀士と名乗ってきましたが、なんと今日から新たに歌手も加わるということで、『国士無双LOVE』という曲でデビューさせていただきます。7月22日、皆さんにお届けできたらうれしいです」とあいさつした。
歌手デビューの経緯を問われると、「実はですね、私、芸能事務所に所属するときに、なりたいジャンルみたいなところに『モデル』『タレント』『歌手』って書いてたんです」と告白。「歌手というものに、ずっと憧れで持っていたものの、ここまで一切実現することはなかったんですけど…。デビューして15年ですか、まさかこのタイミングで（歌手）デビューできるとは思っていなくて、このお話をいただけて、ほんとにうれしく思っています」と満面の笑顔で語った。
デビュー曲の「国士無双LOVE」は、5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」の楽曲「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」の作曲・編曲などを手掛けている浅野尚志氏が作詞作曲を担当。岡田は「浅野さんに作っていただけるって聞いて、『え、いいんですか』って（笑）。こんなにバズっている方に作ってもらえるって」と恐縮したと言いつつ、「実際に曲を聴いて、すごくすてきな曲で、『もしかしたら私でもバズレるかもしれない』と思ったので、早く皆さんにお届けできたらいいなと思います」と自信。続けて「すごい耳にも残りますし、これからダンスにも挑戦するので、TikTokなどで皆さんに踊っていただけたらうれしいなって思っています」とアピールした。
また“歌手”としての目標を聞かれると「歌番組にね、出るのはもちろんね…。小さい時からずっと見ていたので、『Mステ』（テレビ朝日系『ミュージックステーション』）の階段は下ってみたいなと思ったりしますね」「いずれ（ライブとして）皆さんの前でも歌えるようになれたらいいなとは思っています」と思いを伝えた。
そして最後に、岡田は「私がきっかけで麻雀を知ってもらって、麻雀やる人がもっと増えればいいなとずっと思っていた」と明かし、「こうやって麻雀の曲が流行って、『麻雀ってなんだろう？』ってTikTokとか見た若い子が調べてくれたりとかして、Mリーグを見て、どんどん麻雀人口が増えていったら、それが1番うれしいなと思っているので、1つのきっかけになれたらうれしいですね」と、プロ雀士として“麻雀普及”への思いも語った。
【写真】「上からサヤカ」再び!? “巨大リーチ棒”手に妖艶な表情を浮かべる岡田紗佳
ワーナーミュージック・ジャパンよりデビュー作「国士無双LOVE」で歌手デビューすることが発表された岡田。記者発表会には、ジャケット写真と同じ“チャイナドレス×ミニスカ”コーディネートで登場。開口一番「今まではモデル、タレント、プロ雀士と名乗ってきましたが、なんと今日から新たに歌手も加わるということで、『国士無双LOVE』という曲でデビューさせていただきます。7月22日、皆さんにお届けできたらうれしいです」とあいさつした。
デビュー曲の「国士無双LOVE」は、5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」の楽曲「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」の作曲・編曲などを手掛けている浅野尚志氏が作詞作曲を担当。岡田は「浅野さんに作っていただけるって聞いて、『え、いいんですか』って（笑）。こんなにバズっている方に作ってもらえるって」と恐縮したと言いつつ、「実際に曲を聴いて、すごくすてきな曲で、『もしかしたら私でもバズレるかもしれない』と思ったので、早く皆さんにお届けできたらいいなと思います」と自信。続けて「すごい耳にも残りますし、これからダンスにも挑戦するので、TikTokなどで皆さんに踊っていただけたらうれしいなって思っています」とアピールした。
また“歌手”としての目標を聞かれると「歌番組にね、出るのはもちろんね…。小さい時からずっと見ていたので、『Mステ』（テレビ朝日系『ミュージックステーション』）の階段は下ってみたいなと思ったりしますね」「いずれ（ライブとして）皆さんの前でも歌えるようになれたらいいなとは思っています」と思いを伝えた。
そして最後に、岡田は「私がきっかけで麻雀を知ってもらって、麻雀やる人がもっと増えればいいなとずっと思っていた」と明かし、「こうやって麻雀の曲が流行って、『麻雀ってなんだろう？』ってTikTokとか見た若い子が調べてくれたりとかして、Mリーグを見て、どんどん麻雀人口が増えていったら、それが1番うれしいなと思っているので、1つのきっかけになれたらうれしいですね」と、プロ雀士として“麻雀普及”への思いも語った。