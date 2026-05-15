津田健次郎、プレミアムな“ヒデじい”に 初共演の広瀬すず＆伊藤沙莉＆オダギリジョーも「こんな年の重ね方をしたい」
俳優の広瀬すず、伊藤沙莉、オダギリジョー、津田健次郎が出演する、サントリー「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール」新テレビCM『プレモル子ちゃん・ヒデじい登場』篇が18日から放送される。
【動画】インタビューも！夏に挑戦したいことは「広瀬すずプレゼンツ大運動会」
本CMは、国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』が大人になった世界を実写で描いたシリーズの最新作。広瀬は“プレミアムなまるちゃん”、伊藤は“プレミアムなたまちゃん”、オダギリは“プレミアムな花輪クン”を演じ、前回ナレーションを担当していた津田は、“プレミアムなヒデじい”役で初登場する。
今回津田と初共演となった3人。津田の姿をみて伊藤は、「若々しくすてきなヒデじいが現れると思わなかったので、すごく意外性があって面白かったです」とコメント。オダギリも「すごくお似合いだったので、うらやましいというか。こういう年の重ね方をしたいなという気持ちになりますね」と大絶賛した。
インタビューでは、夏の別荘を舞台にしたCMにちなみ、この夏挑戦したいことを披露。広瀬は「夏こそ、さらに自分を追い込んで汗をかきたいタイプ」だそうで、「最近テニスやバドミントンを始めて、先日も仲間たちと1日中いろんなスポーツをまとめてやったりして楽しかったので、プライベートでスポーツ祭ができたら、絶対楽しいだろうな」と語り、“広瀬すずプレゼンツ大運動会”を開催したい旨を明かした。そんな広瀬を前にそれぞれこれなら出たいという競技を明かした3人。伊藤とオダギリはバドミントン、津田は卓球、全員が室内競技の選択をとり、夏の暑さから逃れる選択で合致し笑いが起こった。
【インタビュー】
――「プレモル子ちゃん」シリーズにプレミアムなヒデじい役でご出演された感想を教えてください。
津田：うれしいですね。まさかヒデじいを演じる日が来るとは思わなかったので、とても光栄です。
――ヒデじいになったご自身の姿を鏡で初めて見た時はどう思いましたか？
津田：あまり見たことがない自分の姿だったので、最初はちょっと違和感がありましたが、撮影をしているうちに慣れました。ただ、皆さんとまた別の現場で会う時、僕だと分かってもらえないんじゃないかと心配しています（笑）
――3人とも津田さんと初共演ですが、津田さんが演じたヒデじい役の印象をお聞かせください。
広瀬：すごく優しいお声が、アニメで見ていたヒデじいの柔らかい雰囲気に合っていて、「プレモル子ちゃん」シリーズに新しい風が吹いた感じがとてもうれしかったです。
伊藤：こんなに若々しくすてきなヒデじいが現れると思わなかったので、すごく意外性があって面白かったです。「変わらないね〜」というCMのセリフも、何の違和感もなく言えた気がします。
オダギリ：すごくお似合いだったので、うらやましいというか。こういう年の重ね方をしたいなという気持ちになりますね。
――リニューアルした「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉 香るエール」を飲んだ感想と、この夏に飲みたいシーンを教えてください。
広瀬：すごく軽やかなので、尋常ではない今の日本の暑さをふわっと和らげてくれるような印象があるので、夏にぴったりのビールだなと思いました。
伊藤：飲む前からすごく良い香りがして、飲んでからも鼻に抜ける香りがとても華やかで、さっぱりしているから飲みやすいなと思いました。撮影中に飲んでいて、とても気持ちいい感じだったので、今回のCMのようなシチュエーションで飲めたらぜいたくだなと思います。
オダギリ：フルーティな味わいと香りが、女性の方にも気に入っていただけると思いますし、ぜいたくで特別なビールのように感じました。外で海を見ながら飲みたいですね。
広瀬：絶対気持ちいいですよね。
伊藤：気持ちいいと思います。
――今回のCMではプレミアムなまるちゃんたちが、無人島にあるプレミアムな花輪クンの別荘で過ごす様子が描かれていますが、今年の夏にやってみたいことを教えてください。
広瀬：私は夏こそ、さらに自分を追い込んで汗をかきたいタイプでして。
伊藤：えー、すごい。ストイックだね。
広瀬：ジムまで1時間以上走って行って、ジムで 1時間トレーニングして、ジムからの帰りも走ったり、歩いたりしたいタイプというか。最近テニスやバドミントンを始めて、先日も仲間たちと一日中いろんなスポーツをまとめてやったりして楽しかったので、プライベートでスポーツ祭ができたら、絶対楽しいだろうなと。ぜひ皆さんもお時間があったら参加してください。終わった後、ご褒美としてみんなで飲む時間があったら夢のようだなと思います。
――「広瀬すずプレゼンツ大運動会」を開催したい、ということですね。
広瀬：そうですね。夏はとにかく自分を追い込んで、汗をかきたくて。たくさん汗をかくことは夏じゃないとできないですし、汗をかくと「夏を過ごしている！」と感じるんです。だったら、もう出せるだけ出したい、という感じです。
――「広瀬すずプレゼンツ大運動会」に、これなら出たいという競技はありますか？
津田：真夏にやるんですよね。
広瀬：はい。ちなみに室内の競技でもOKです。
伊藤：私はバドミントン。
オダギリ：僕もバドミントンで。
津田：じゃあ、僕は卓球にします。
伊藤：3人とも室内ですね（笑）。
【動画】インタビューも！夏に挑戦したいことは「広瀬すずプレゼンツ大運動会」
本CMは、国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』が大人になった世界を実写で描いたシリーズの最新作。広瀬は“プレミアムなまるちゃん”、伊藤は“プレミアムなたまちゃん”、オダギリは“プレミアムな花輪クン”を演じ、前回ナレーションを担当していた津田は、“プレミアムなヒデじい”役で初登場する。
インタビューでは、夏の別荘を舞台にしたCMにちなみ、この夏挑戦したいことを披露。広瀬は「夏こそ、さらに自分を追い込んで汗をかきたいタイプ」だそうで、「最近テニスやバドミントンを始めて、先日も仲間たちと1日中いろんなスポーツをまとめてやったりして楽しかったので、プライベートでスポーツ祭ができたら、絶対楽しいだろうな」と語り、“広瀬すずプレゼンツ大運動会”を開催したい旨を明かした。そんな広瀬を前にそれぞれこれなら出たいという競技を明かした3人。伊藤とオダギリはバドミントン、津田は卓球、全員が室内競技の選択をとり、夏の暑さから逃れる選択で合致し笑いが起こった。
【インタビュー】
――「プレモル子ちゃん」シリーズにプレミアムなヒデじい役でご出演された感想を教えてください。
津田：うれしいですね。まさかヒデじいを演じる日が来るとは思わなかったので、とても光栄です。
――ヒデじいになったご自身の姿を鏡で初めて見た時はどう思いましたか？
津田：あまり見たことがない自分の姿だったので、最初はちょっと違和感がありましたが、撮影をしているうちに慣れました。ただ、皆さんとまた別の現場で会う時、僕だと分かってもらえないんじゃないかと心配しています（笑）
――3人とも津田さんと初共演ですが、津田さんが演じたヒデじい役の印象をお聞かせください。
広瀬：すごく優しいお声が、アニメで見ていたヒデじいの柔らかい雰囲気に合っていて、「プレモル子ちゃん」シリーズに新しい風が吹いた感じがとてもうれしかったです。
伊藤：こんなに若々しくすてきなヒデじいが現れると思わなかったので、すごく意外性があって面白かったです。「変わらないね〜」というCMのセリフも、何の違和感もなく言えた気がします。
オダギリ：すごくお似合いだったので、うらやましいというか。こういう年の重ね方をしたいなという気持ちになりますね。
――リニューアルした「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉 香るエール」を飲んだ感想と、この夏に飲みたいシーンを教えてください。
広瀬：すごく軽やかなので、尋常ではない今の日本の暑さをふわっと和らげてくれるような印象があるので、夏にぴったりのビールだなと思いました。
伊藤：飲む前からすごく良い香りがして、飲んでからも鼻に抜ける香りがとても華やかで、さっぱりしているから飲みやすいなと思いました。撮影中に飲んでいて、とても気持ちいい感じだったので、今回のCMのようなシチュエーションで飲めたらぜいたくだなと思います。
オダギリ：フルーティな味わいと香りが、女性の方にも気に入っていただけると思いますし、ぜいたくで特別なビールのように感じました。外で海を見ながら飲みたいですね。
広瀬：絶対気持ちいいですよね。
伊藤：気持ちいいと思います。
――今回のCMではプレミアムなまるちゃんたちが、無人島にあるプレミアムな花輪クンの別荘で過ごす様子が描かれていますが、今年の夏にやってみたいことを教えてください。
広瀬：私は夏こそ、さらに自分を追い込んで汗をかきたいタイプでして。
伊藤：えー、すごい。ストイックだね。
広瀬：ジムまで1時間以上走って行って、ジムで 1時間トレーニングして、ジムからの帰りも走ったり、歩いたりしたいタイプというか。最近テニスやバドミントンを始めて、先日も仲間たちと一日中いろんなスポーツをまとめてやったりして楽しかったので、プライベートでスポーツ祭ができたら、絶対楽しいだろうなと。ぜひ皆さんもお時間があったら参加してください。終わった後、ご褒美としてみんなで飲む時間があったら夢のようだなと思います。
――「広瀬すずプレゼンツ大運動会」を開催したい、ということですね。
広瀬：そうですね。夏はとにかく自分を追い込んで、汗をかきたくて。たくさん汗をかくことは夏じゃないとできないですし、汗をかくと「夏を過ごしている！」と感じるんです。だったら、もう出せるだけ出したい、という感じです。
――「広瀬すずプレゼンツ大運動会」に、これなら出たいという競技はありますか？
津田：真夏にやるんですよね。
広瀬：はい。ちなみに室内の競技でもOKです。
伊藤：私はバドミントン。
オダギリ：僕もバドミントンで。
津田：じゃあ、僕は卓球にします。
伊藤：3人とも室内ですね（笑）。