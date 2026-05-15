SEVENTEEN、約1年ぶり日本での大型ファンミーティングがスタート 東京ドームで約10万人熱狂
13人組グループ・SEVENTEENが、13日、14日の2日間にわたって、東京ドームで約1年ぶりとなるドームクラスの大型ファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』を開催。2日間で約10万人が熱狂した。
【ライブ写真】約1年ぶり！再会を誓った東京ドーム公演でのSEVENTEEN
同公演は、13日、14日の東京・東京ドームを皮切りに開催され、23日、24日は大阪・京セラドーム大阪でドームクラスの大型ファンミーティングとなる。ドームクラスの動員数を誇っているにも関わらず、すべての公演で追加席をオープンするほど注目が集まっている。さらに、現地に足を運べないCARAT（ファンネーム）のために、東京ドームのファンミーティングは、日本各地はもちろん、韓国、マレーシア、インドネシアなどアジア主要国・地域の120館以上の映画館でライブビューイングが同時に行われ、共にステージを楽しんだ。京セラドーム大阪のファンミーティングはオンライン・ライブ・ストリーミングが開催される予定。
2023年に行われた『SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING 'LOVE'』以来、約3年ぶりの東京ドームでのファンミーティングを行ったSEVENTEENは、公演とは異なり、パフォーマンスだけではなく盛りだくさんなトークコーナーやゲームコーナーなどもあり、柔らかい雰囲気の中でCARATとの再会を喜んだ。
「YAKUSOKU RADIO」と題したラジオ番組をモチーフにしたトークコーナーやメンバーが会場のいろいろな場所で真剣に時にはお茶目に楽しむゲームコーナーやSEVENTEENらしいパフォーマンスを繰り広げ、集まったCARATとのかけがえのない時間を楽しんだ。
また、12日には『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU' POP-UP STORE』の大阪会場がオープンした。大阪会場は店舗の外に大きなサイネージがあり、SEVENTEENの大きな肖像が映し出されている。店内も東京会場と同じRose Quartz＆Serenityの配色でデザインされた装飾・モチーフではあるが、配置が少し異なっているため印象が異なる。
このPOP-UP STOREでは、『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』OFFICIAL MERCHANDISEが手に入る。『YAKUSOKU』のイメージとマッチするRIBBON BRACELETやSHOE LACESや、ボンボンイもリボンやフリルを身につけたデザインのラインナップは必見。その他バックやアパレルなど日常使いができるアイテムもある。大阪会場は、5月25日まで開催する。
【ライブ写真】約1年ぶり！再会を誓った東京ドーム公演でのSEVENTEEN
同公演は、13日、14日の東京・東京ドームを皮切りに開催され、23日、24日は大阪・京セラドーム大阪でドームクラスの大型ファンミーティングとなる。ドームクラスの動員数を誇っているにも関わらず、すべての公演で追加席をオープンするほど注目が集まっている。さらに、現地に足を運べないCARAT（ファンネーム）のために、東京ドームのファンミーティングは、日本各地はもちろん、韓国、マレーシア、インドネシアなどアジア主要国・地域の120館以上の映画館でライブビューイングが同時に行われ、共にステージを楽しんだ。京セラドーム大阪のファンミーティングはオンライン・ライブ・ストリーミングが開催される予定。
「YAKUSOKU RADIO」と題したラジオ番組をモチーフにしたトークコーナーやメンバーが会場のいろいろな場所で真剣に時にはお茶目に楽しむゲームコーナーやSEVENTEENらしいパフォーマンスを繰り広げ、集まったCARATとのかけがえのない時間を楽しんだ。
また、12日には『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU' POP-UP STORE』の大阪会場がオープンした。大阪会場は店舗の外に大きなサイネージがあり、SEVENTEENの大きな肖像が映し出されている。店内も東京会場と同じRose Quartz＆Serenityの配色でデザインされた装飾・モチーフではあるが、配置が少し異なっているため印象が異なる。
このPOP-UP STOREでは、『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』OFFICIAL MERCHANDISEが手に入る。『YAKUSOKU』のイメージとマッチするRIBBON BRACELETやSHOE LACESや、ボンボンイもリボンやフリルを身につけたデザインのラインナップは必見。その他バックやアパレルなど日常使いができるアイテムもある。大阪会場は、5月25日まで開催する。