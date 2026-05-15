NY株式14日（NY時間14:16）（日本時間03:16）
ダウ平均　　　50070.95（+377.75　+0.76%）
ナスダック　　　26637.63（+235.29　+0.89%）
CME日経平均先物　62845（大証終比：+125　+0.20%）

欧州株式14日終値
英FT100　 10372.93（+47.58　+0.46%）
独DAX　 24456.26（+319.45　+1.32%）
仏CAC40　 8082.27（+74.30　+0.93%）

米国債利回り
2年債　 　3.990（+0.011）
10年債　 　4.456（-0.013）
30年債　 　5.010（-0.024）
期待インフレ率　 　2.483（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.043（-0.057）
英　国　　4.994（-0.071）
カナダ　　3.535（-0.038）
豪　州　　5.018（-0.044）
日　本　　2.622（+0.042）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.52（+0.50　+0.49%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4677.40（-29.30　-0.62%）

ビットコイン（ドル）
81825.88（+2150.15　+2.70%）
（円建・参考値）
1294万4036円（+340132　+2.70%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ