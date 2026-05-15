ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３７７ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式14日（NY時間14:16）（日本時間03:16）
ダウ平均 50070.95（+377.75 +0.76%）
ナスダック 26637.63（+235.29 +0.89%）
CME日経平均先物 62845（大証終比：+125 +0.20%）
欧州株式14日終値
英FT100 10372.93（+47.58 +0.46%）
独DAX 24456.26（+319.45 +1.32%）
仏CAC40 8082.27（+74.30 +0.93%）
米国債利回り
2年債 3.990（+0.011）
10年債 4.456（-0.013）
30年債 5.010（-0.024）
期待インフレ率 2.483（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（-0.057）
英 国 4.994（-0.071）
カナダ 3.535（-0.038）
豪 州 5.018（-0.044）
日 本 2.622（+0.042）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.52（+0.50 +0.49%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4677.40（-29.30 -0.62%）
ビットコイン（ドル）
81825.88（+2150.15 +2.70%）
（円建・参考値）
1294万4036円（+340132 +2.70%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50070.95（+377.75 +0.76%）
ナスダック 26637.63（+235.29 +0.89%）
CME日経平均先物 62845（大証終比：+125 +0.20%）
欧州株式14日終値
英FT100 10372.93（+47.58 +0.46%）
独DAX 24456.26（+319.45 +1.32%）
仏CAC40 8082.27（+74.30 +0.93%）
米国債利回り
2年債 3.990（+0.011）
10年債 4.456（-0.013）
30年債 5.010（-0.024）
期待インフレ率 2.483（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（-0.057）
英 国 4.994（-0.071）
カナダ 3.535（-0.038）
豪 州 5.018（-0.044）
日 本 2.622（+0.042）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.52（+0.50 +0.49%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4677.40（-29.30 -0.62%）
ビットコイン（ドル）
81825.88（+2150.15 +2.70%）
（円建・参考値）
1294万4036円（+340132 +2.70%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ