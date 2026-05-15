きょうの為替市場はややドル高が優勢となる中、ユーロドルは１．１６ドル台に値を落としている。きょうの下げで２００日線に顔合わせしており、明日以降の動きが注目される。一方、ユーロ円はＮＹ時間に入って円高が強まり、１８４円台前半に急落したものの、１８４円台後半に戻す展開。



米国債利回りのさらなる上昇は、ユーロにとって逆風となる可能性があるとの指摘が出ている。ユーロドルは現在、比較的狭いレンジ内で推移しているが、米金利上昇が進めば下方向へのブレイクアウトに繋がる可能性があるという。



４月には、イラン紛争解決期待を背景にドルの安全資産プレミアムが低下し、リスク選好も高まったことでユーロドルは１．１８ドル台を回復していた。ＥＣＢの利上げ観測も維持されている。



しかし、現在はドル上昇リスクが高まりつつあると指摘。今週発表の米消費者物価指数（ＣＰＩ）と生産者物価指数（ＰＰＩ）はいずれも強い内容となり、米国が今回の危機によるインフレの影響をある程度回避できるとの見方を崩れている。金利市場では既にこの状況が織り込まれつつあるが、為替市場はまだ十分織り込んでいないという。



EUR/USD 1.1678 EUR/JPY 184.72 EUR/GBP 0.8717



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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