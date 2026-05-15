ブラジル代表、北中米W杯前にアンチェロッティ監督との2030年W杯までの契約延長を発表
ブラジルサッカー連盟(CBF)は14日、ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督(66)について2030年ワールドカップまでとする4年間の契約延長を発表した。
アンチェロッティ監督は昨年5月、ブラジル代表史上初の外国人指揮官として監督に就任。失点が目立っていた守備を改善して北中米W杯出場権獲得を導いた。CBFは「ブラジルサッカーの強化において中心的な役割を果たし、CBFの様々な部門と連携しながら相互理解、卓越した仕事ぶり、そして安定性を特徴とする関係性を築き上げてきた」と評価している。
そうして北中米W杯開幕前に30年W杯までの契約延長が決定した。CBFは契約延長について「CBFが監督の取り組みを支持していることを示すだけでなく、2025年5月末の就任以来、監督が選手やブラジルのサポーターから勝ち得てきた信頼の表れでもある」と伝えている。
指揮官はCBFを通じて「私がブラジルに来て1年が経過した。初日から、サッカーがこの国にとって何を意味するのかを理解した。この1年間、我々はブラジル代表を世界の頂点へと戻すために取り組んできた。だが、CBFと私はさらに上を目指している」とコメントを発表。今後に向けて「さらなる4年間を共に歩み続けることを発表できて大変嬉しく思う。2030年のW杯までともに歩んでいきましょう」と意気込んだ。
アンチェロッティ監督は昨年5月、ブラジル代表史上初の外国人指揮官として監督に就任。失点が目立っていた守備を改善して北中米W杯出場権獲得を導いた。CBFは「ブラジルサッカーの強化において中心的な役割を果たし、CBFの様々な部門と連携しながら相互理解、卓越した仕事ぶり、そして安定性を特徴とする関係性を築き上げてきた」と評価している。
指揮官はCBFを通じて「私がブラジルに来て1年が経過した。初日から、サッカーがこの国にとって何を意味するのかを理解した。この1年間、我々はブラジル代表を世界の頂点へと戻すために取り組んできた。だが、CBFと私はさらに上を目指している」とコメントを発表。今後に向けて「さらなる4年間を共に歩み続けることを発表できて大変嬉しく思う。2030年のW杯までともに歩んでいきましょう」と意気込んだ。