NY株式14日（NY時間13:24）（日本時間02:24）
ダウ平均　　　50016.25（+323.05　+0.65%）
ナスダック　　　26572.63（+170.29　+0.64%）
CME日経平均先物　62945（大証終比：+225　+0.36%）

欧州株式14日終値
英FT100　 10372.93（+47.58　+0.46%）
独DAX　 24456.26（+319.45　+1.32%）
仏CAC40　 8082.27（+74.30　+0.93%）

米国債利回り
2年債　 　3.982（+0.002）
10年債　 　4.449（-0.020）
30年債　 　5.006（-0.028）
期待インフレ率　 　2.482（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.043（-0.057）
英　国　　4.994（-0.071）
カナダ　　3.532（-0.041）
豪　州　　5.018（-0.044）
日　本　　2.622（+0.042）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.50（+0.48　+0.48%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4685.10（-21.60　-0.46%）

ビットコイン（ドル）
81430.13（+1754.40　+2.20%）
（円建・参考値）
1288万0618円（+277511　+2.20%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ