ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３２３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式14日（NY時間13:24）（日本時間02:24）
ダウ平均 50016.25（+323.05 +0.65%）
ナスダック 26572.63（+170.29 +0.64%）
CME日経平均先物 62945（大証終比：+225 +0.36%）
欧州株式14日終値
英FT100 10372.93（+47.58 +0.46%）
独DAX 24456.26（+319.45 +1.32%）
仏CAC40 8082.27（+74.30 +0.93%）
米国債利回り
2年債 3.982（+0.002）
10年債 4.449（-0.020）
30年債 5.006（-0.028）
期待インフレ率 2.482（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（-0.057）
英 国 4.994（-0.071）
カナダ 3.532（-0.041）
豪 州 5.018（-0.044）
日 本 2.622（+0.042）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.50（+0.48 +0.48%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4685.10（-21.60 -0.46%）
ビットコイン（ドル）
81430.13（+1754.40 +2.20%）
（円建・参考値）
1288万0618円（+277511 +2.20%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50016.25（+323.05 +0.65%）
ナスダック 26572.63（+170.29 +0.64%）
CME日経平均先物 62945（大証終比：+225 +0.36%）
欧州株式14日終値
英FT100 10372.93（+47.58 +0.46%）
独DAX 24456.26（+319.45 +1.32%）
仏CAC40 8082.27（+74.30 +0.93%）
米国債利回り
2年債 3.982（+0.002）
10年債 4.449（-0.020）
30年債 5.006（-0.028）
期待インフレ率 2.482（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（-0.057）
英 国 4.994（-0.071）
カナダ 3.532（-0.041）
豪 州 5.018（-0.044）
日 本 2.622（+0.042）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.50（+0.48 +0.48%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4685.10（-21.60 -0.46%）
ビットコイン（ドル）
81430.13（+1754.40 +2.20%）
（円建・参考値）
1288万0618円（+277511 +2.20%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ