ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は４７２ドル高 ナスダックも１．１％の大幅高
NY株式14日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均 50165.20（+472.00 +0.95%）
ナスダック 26695.30（+292.96 +1.11%）
CME日経平均先物 62995（大証終比：+275 +0.44%）
欧州株式14日GMT16:09
英FT100 10372.93（+47.58 +0.46%）
独DAX 24456.26（+319.45 +1.32%）
仏CAC40 8082.27（+74.30 +0.93%）
米国債利回り
2年債 3.982（+0.002）
10年債 4.444（-0.025）
30年債 4.997（-0.037）
期待インフレ率 2.479（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（-0.057）
英 国 4.994（-0.071）
カナダ 3.527（-0.046）
豪 州 5.018（-0.044）
日 本 2.622（+0.042）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝100.78（-0.24 -0.24%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4692.00（-14.70 -0.31%）
ビットコイン（ドル）
81452.38（+1776.65 +2.23%）
（円建・参考値）
1288万0065円（+280942 +2.23%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50165.20（+472.00 +0.95%）
ナスダック 26695.30（+292.96 +1.11%）
CME日経平均先物 62995（大証終比：+275 +0.44%）
欧州株式14日GMT16:09
英FT100 10372.93（+47.58 +0.46%）
独DAX 24456.26（+319.45 +1.32%）
仏CAC40 8082.27（+74.30 +0.93%）
米国債利回り
2年債 3.982（+0.002）
10年債 4.444（-0.025）
30年債 4.997（-0.037）
期待インフレ率 2.479（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（-0.057）
英 国 4.994（-0.071）
カナダ 3.527（-0.046）
豪 州 5.018（-0.044）
日 本 2.622（+0.042）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝100.78（-0.24 -0.24%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4692.00（-14.70 -0.31%）
ビットコイン（ドル）
81452.38（+1776.65 +2.23%）
（円建・参考値）
1288万0065円（+280942 +2.23%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ