NY株式14日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均　　　50165.20（+472.00　+0.95%）
ナスダック　　　26695.30（+292.96　+1.11%）
CME日経平均先物　62995（大証終比：+275　+0.44%）

欧州株式14日GMT16:09
英FT100　 10372.93（+47.58　+0.46%）
独DAX　 24456.26（+319.45　+1.32%）
仏CAC40　 8082.27（+74.30　+0.93%）

米国債利回り
2年債　 　3.982（+0.002）
10年債　 　4.444（-0.025）
30年債　 　4.997（-0.037）
期待インフレ率　 　2.479（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.043（-0.057）
英　国　　4.994（-0.071）
カナダ　　3.527（-0.046）
豪　州　　5.018（-0.044）
日　本　　2.622（+0.042）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝100.78（-0.24　-0.24%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4692.00（-14.70　-0.31%）

ビットコイン（ドル）
81452.38（+1776.65　+2.23%）
（円建・参考値）
1288万0065円（+280942　+2.23%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ