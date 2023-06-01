きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル高が優勢となっており、ポンドドルは１．３４ドル台半ばまで下落している。きょうの下げで１００日線を下回っており、目先は２００日線が来ている１．３４ドル台前半の水準が下値メドとして意識される。一方、ポンド円は急速な円高もあって２１２円台に下落している。



本日は第１四半期の英ＧＤＰが公表されていたが、前期比０．６％の上昇と高い成長を示していた。ただ、エコノミストからは英中銀の見方を大きく変えることはないとの見方が示されている。２０２２年以降、年初の成長は高めに出るケースが多く、今後の四半期は弱くなる可能性が高いことを示唆していると述べている。中東情勢に伴うエネルギー価格上昇や足元の政治不信を考慮すれば、今後の四半期は弱くなる可能性が高いことを示唆していると述べている。



成長率は第２四半期に前期比０．２ー０．３％程度になる可能性が高いが、実質所得の減少とインフレ上昇により、第３四半期にはマイナスに転じる可能性が高いという。



GBP/USD 1.3440 GBP/JPY 212.61 EUR/GBP 0.8686

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