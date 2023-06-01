【今日の献立】2026年5月15日(金)「サワラのトロトロ野菜あんかけ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「サワラのトロトロ野菜あんかけ」 「豆ごはん」 「厚揚げの肉みそがけ」 の全3品。
豆ごはんを中心に、バランスの良い、食べ応えのあるおかずを合わせました。
【主菜】サワラのトロトロ野菜あんかけ
カリッと揚げたサワラに、やさしい味のトロッ〜としたあんをかけて。
調理時間：25分
カロリー：349Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
＜下味＞
酒 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
片栗粉 適量 揚げ油 適量 玉ネギ 1/2個
シイタケ (生)2個
ニンジン 1/4本 青ネギ 3~4本 ＜合わせだし＞
だし汁 150ml
酒 大さじ2
みりん 大さじ1
薄口しょうゆ 大さじ1
ショウガ (すりおろし)1/2片分
塩 少々
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1
水 小さじ2
玉ネギとシイタケは薄切りにする。ニンジンは皮をむいて細切りにする。青ネギは根元を切り落とし、斜め切りにする。＜水溶き片栗＞の材料を合わせる。
2. 鍋に＜合わせだし＞の材料と玉ネギ、シイタケ、ニンジン、青ネギを入れ、中火で5分程煮る。＜水溶き片栗＞を混ぜながら加え、トロミをつける。
3. 器に(1)を盛って(2)をかける。
【主食】豆ごはん
エンドウ豆は、一緒に炊き込まずに後から混ぜると、緑色が鮮やかなままいただけます。
調理時間：10分+漬ける時間
カロリー：256Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
お米 1合
酒 小さじ2
水 190~200ml
塩 小さじ1/2
エンドウ豆はサヤから出し、水洗いする。分量外の塩を入れた熱湯でやわらかくなるまで3〜5分ゆでて、ザルに上げる。
風味が落ちるので、ゆですぎないように注意して下さい。
2. 炊き上がったら、ゆでたエンドウ豆と塩を加えて混ぜ合わせ、器によそう。
【副菜】厚揚げの肉みそがけ
ボリュームのある副菜。肉みそは多めに作っても、2〜3日保存できます。
調理時間：10分
カロリー：342Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
青ネギ 4~5本 豚ひき肉 100g
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
しょうゆ 小さじ1/2
赤みそ 大さじ1
ゴマ油 適量 ラー油 適量
2. フライパンにゴマ油を足し、中火で豚ひき肉を炒める。色が変わったら＜調味料＞と青ネギを加え、汁気がなくなるまで炒めて厚揚げの上にのせる。お好みでラー油をかける。
豆ごはんを中心に、バランスの良い、食べ応えのあるおかずを合わせました。
【主菜】サワラのトロトロ野菜あんかけ
カリッと揚げたサワラに、やさしい味のトロッ〜としたあんをかけて。
©Eレシピ
調理時間：25分
カロリー：349Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）サワラ (切り身)2切れ
＜下味＞
酒 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
片栗粉 適量 揚げ油 適量 玉ネギ 1/2個
シイタケ (生)2個
ニンジン 1/4本 青ネギ 3~4本 ＜合わせだし＞
だし汁 150ml
酒 大さじ2
みりん 大さじ1
薄口しょうゆ 大さじ1
ショウガ (すりおろし)1/2片分
塩 少々
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1
水 小さじ2
【下準備】サワラは2〜3等分し、＜下味＞の材料をからめる。揚げ油を170℃に予熱し始める。
©Eレシピ
玉ネギとシイタケは薄切りにする。ニンジンは皮をむいて細切りにする。青ネギは根元を切り落とし、斜め切りにする。＜水溶き片栗＞の材料を合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. サワラは汁気をキッチンペーパーで軽く拭き取り、片栗粉をまぶして、170℃の揚げ油でカリッと揚げる。
©Eレシピ
2. 鍋に＜合わせだし＞の材料と玉ネギ、シイタケ、ニンジン、青ネギを入れ、中火で5分程煮る。＜水溶き片栗＞を混ぜながら加え、トロミをつける。
©Eレシピ
3. 器に(1)を盛って(2)をかける。
©Eレシピ
【主食】豆ごはん
エンドウ豆は、一緒に炊き込まずに後から混ぜると、緑色が鮮やかなままいただけます。
©Eレシピ
調理時間：10分+漬ける時間
カロリー：256Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）エンドウ豆 (サヤ付き)150g
お米 1合
酒 小さじ2
水 190~200ml
塩 小さじ1/2
【下準備】お米は炊く30分以上前に水洗いし、ザルに上げておく。
©Eレシピ
エンドウ豆はサヤから出し、水洗いする。分量外の塩を入れた熱湯でやわらかくなるまで3〜5分ゆでて、ザルに上げる。
©Eレシピ
風味が落ちるので、ゆですぎないように注意して下さい。
【作り方】1. 炊飯器に洗い米を入れ、酒を加える。米1合分の目盛りまで水を足し、スイッチを入れる。
©Eレシピ
2. 炊き上がったら、ゆでたエンドウ豆と塩を加えて混ぜ合わせ、器によそう。
©Eレシピ
【副菜】厚揚げの肉みそがけ
ボリュームのある副菜。肉みそは多めに作っても、2〜3日保存できます。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：342Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）厚揚げ 2個
青ネギ 4~5本 豚ひき肉 100g
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
しょうゆ 小さじ1/2
赤みそ 大さじ1
ゴマ油 適量 ラー油 適量
【下準備】厚揚げは食べやすい大きさに切る。青ネギは根元を切り落とし、小口切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、厚揚げを入れて、表面にこんがりと焼き色がつくまで焼き、器に盛る。
©Eレシピ
2. フライパンにゴマ油を足し、中火で豚ひき肉を炒める。色が変わったら＜調味料＞と青ネギを加え、汁気がなくなるまで炒めて厚揚げの上にのせる。お好みでラー油をかける。
©Eレシピ