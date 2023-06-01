プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「サワラのトロトロ野菜あんかけ」 「豆ごはん」 「厚揚げの肉みそがけ」 の全3品。
豆ごはんを中心に、バランスの良い、食べ応えのあるおかずを合わせました。

【主菜】サワラのトロトロ野菜あんかけ
カリッと揚げたサワラに、やさしい味のトロッ〜としたあんをかけて。

©Eレシピ


調理時間：25分
カロリー：349Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

サワラ  (切り身)2切れ
＜下味＞
  酒  大さじ1
  しょうゆ  小さじ1
片栗粉  適量 揚げ油  適量 玉ネギ  1/2個
シイタケ  (生)2個
ニンジン  1/4本 青ネギ  3~4本 ＜合わせだし＞
  だし汁  150ml
  酒  大さじ2
  みりん  大さじ1
  薄口しょうゆ  大さじ1
  ショウガ  (すりおろし)1/2片分
  塩  少々
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  小さじ1
  水  小さじ2

【下準備】

サワラは2〜3等分し、＜下味＞の材料をからめる。揚げ油を170℃に予熱し始める。

©Eレシピ


玉ネギとシイタケは薄切りにする。ニンジンは皮をむいて細切りにする。青ネギは根元を切り落とし、斜め切りにする。＜水溶き片栗＞の材料を合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. サワラは汁気をキッチンペーパーで軽く拭き取り、片栗粉をまぶして、170℃の揚げ油でカリッと揚げる。

©Eレシピ


2. 鍋に＜合わせだし＞の材料と玉ネギ、シイタケ、ニンジン、青ネギを入れ、中火で5分程煮る。＜水溶き片栗＞を混ぜながら加え、トロミをつける。

©Eレシピ


3. 器に(1)を盛って(2)をかける。

©Eレシピ



【主食】豆ごはん
エンドウ豆は、一緒に炊き込まずに後から混ぜると、緑色が鮮やかなままいただけます。

©Eレシピ


調理時間：10分+漬ける時間
カロリー：256Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

エンドウ豆  (サヤ付き)150g
お米  1合
  酒  小さじ2
  水  190~200ml
塩  小さじ1/2

【下準備】

お米は炊く30分以上前に水洗いし、ザルに上げておく。

©Eレシピ


エンドウ豆はサヤから出し、水洗いする。分量外の塩を入れた熱湯でやわらかくなるまで3〜5分ゆでて、ザルに上げる。

©Eレシピ


風味が落ちるので、ゆですぎないように注意して下さい。

【作り方】

1. 炊飯器に洗い米を入れ、酒を加える。米1合分の目盛りまで水を足し、スイッチを入れる。

©Eレシピ


2. 炊き上がったら、ゆでたエンドウ豆と塩を加えて混ぜ合わせ、器によそう。

©Eレシピ



【副菜】厚揚げの肉みそがけ
ボリュームのある副菜。肉みそは多めに作っても、2〜3日保存できます。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：342Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

厚揚げ  2個
青ネギ  4~5本 豚ひき肉  100g
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  みりん  大さじ1
  しょうゆ  小さじ1/2
  赤みそ  大さじ1
ゴマ油  適量 ラー油  適量

【下準備】

厚揚げは食べやすい大きさに切る。青ネギは根元を切り落とし、小口切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、厚揚げを入れて、表面にこんがりと焼き色がつくまで焼き、器に盛る。

©Eレシピ


2. フライパンにゴマ油を足し、中火で豚ひき肉を炒める。色が変わったら＜調味料＞と青ネギを加え、汁気がなくなるまで炒めて厚揚げの上にのせる。お好みでラー油をかける。

©Eレシピ