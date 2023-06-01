栃木県の住宅に複数人が押し入り、この家に住む60代の女性が襲われ、死亡しました。警察は強盗殺人の疑いで、16歳の少年を逮捕。近くの防犯カメラには“バールのようなもの”を持った人物の姿もうつっていました。

目出し帽を被った黒ずくめの人物。手には、バールのようなものを持っています。

目撃した人

「この暑いのに目出し帽かぶって何だろうなぐらいの感じしかなかった。人の屋敷、黙って入ってきたんだべって（声をかけた）。そしたら『はい。今から頑張っていきます』というようなこと言って帰った」

この人物が現れた直後、事件は起きました。14日午前、栃木県上三川町の住宅に複数人の男らが押し入り、住人の女性が殺害されました。

そして、警察は強盗殺人の疑いで、自称・相模原市の高校生で、16歳の少年を逮捕しました。事件直前に捉えられた黒ずくめの男が少年なのか、別の人物なのかは明らかになっていません。

この事件は、女性の息子からの通報で明らかになりました。

女性の40代息子（110番通報）

「強盗です。家族がバールで殴られた」

警察によりますと、黒っぽい目出し帽をかぶった複数の人物が家に押し入り、少なくとも1人は“バールのようなもの”を持っていたといいます。

記者

「住宅には現在も規制線が張られ、鑑識作業が続いています。大きくガラスが割れているのが確認できます」

住宅に侵入した少年らは富山英子さん（69）を凶器で突き刺すなどしました。その後、農作業から家に戻った息子2人を殴り、現場から逃走しました。

警察官が駆けつけたところ、富山さんは1階のリビングで倒れていました。背中から血を流して意識不明の状態で、その後、死亡が確認されました。息子2人は頭などを殴られ、病院に運ばれました。

近所の人は、亡くなった富山さんについて。

近隣住民

「優しい人。人から恨まれることなんて絶対ない人」

押し入ったとみられる人物を目撃した人は。

目撃した人

「洋服が真っ黒で、1メートルぐらいの棒を持っていた。のこぎりみたい柄の長いやつだと思う」

事件発生後、警察は現場近くを歩く不審な男を発見。この男が今回、逮捕された少年で、任意の調べに対して「強盗に関わった」という趣旨の話をしていました。

また、事件との関連はわかっていませんが、このあたりでは1か月ほど前、不審な車やバイクの目撃情報が相次いでいたといいます。

目撃した人

「不審な車とかバイクが長時間止まっている。この辺の近所をうろうろしているというので、警察とか消防に連絡して注意喚起はしていた」

「自分も見ている。2日続けて。バイクでいた、ひとり」

警察は、逮捕した少年を調べて全容解明を進めるとともに、逃げた人物の行方を追っています。