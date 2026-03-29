お笑いコンビ・海原やすよともこがＭＣのＡＢＣテレビ「やすとものいたって真剣です」が、１４日放送された。

平成ノブシコブシの吉村崇と徳井健太がゲスト出演し、「関西定食日記」と題したロケで名店を紹介。近年はそれぞれピンでの活躍が目立つとあって、テレビではレアなコンビそろい踏みとなった。

オープニングトークで満面の笑みでコーナー名を叫ぶ徳井に、吉村は「久しぶりですよ、こんな明るい徳井君を見たのは」と満足げ。関西での２人ロケはほぼ初めてだといい、スタジオのやすよは「すごい、２ショット！！東京では逆に見ないパターンかも」と驚き、ともこも「ホンマにイメージがないと思う」と続けた。

吉村は「やっぱり大阪に足場を築きたい、我々は。何故なら若手が東京来てるんだよ、どんどん。大阪はブルーオーシャン的な状態で、東京からみんな来てるんだよ。アンタッチャブルさんとか」と“関西逆進出”に意欲を見せた。ともこは「全員名前知ってるから、こっちに来て仕事されたら、結構やられますよね」と戦々恐々。祇園・木粼太郎も「ヤバいっす…」と危機感を抱いていた。