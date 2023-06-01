NY株式14日（NY時間11:09）（日本時間00:09）
ダウ平均　　　50063.35（+370.15　+0.74%）
ナスダック　　　26632.88（+230.54　+0.87%）
CME日経平均先物　62990（大証終比：+270　+0.43%）

欧州株式14日GMT15:09
英FT100　 10346.16（+20.81　+0.20%）
独DAX　 24470.05（+333.24　+1.38%）
仏CAC40　 8068.06（+60.09　+0.75%）

米国債利回り
2年債　 　3.984（+0.005）
10年債　 　4.451（-0.018）
30年債　 　5.005（-0.029）
期待インフレ率　 　2.478（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.048（-0.052）
英　国　　4.995（-0.070）
カナダ　　3.536（-0.037）
豪　州　　5.018（-0.044）
日　本　　2.622（+0.042）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝100.81（-0.21　-0.21%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4692.20（-14.50　-0.31%）

ビットコイン（ドル）
80898.13（+1222.40　+1.53%）
（円建・参考値）
1279万4848円（+193335　+1.53%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ