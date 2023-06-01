ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３７０ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式14日（NY時間11:09）（日本時間00:09）
ダウ平均 50063.35（+370.15 +0.74%）
ナスダック 26632.88（+230.54 +0.87%）
CME日経平均先物 62990（大証終比：+270 +0.43%）
欧州株式14日GMT15:09
英FT100 10346.16（+20.81 +0.20%）
独DAX 24470.05（+333.24 +1.38%）
仏CAC40 8068.06（+60.09 +0.75%）
米国債利回り
2年債 3.984（+0.005）
10年債 4.451（-0.018）
30年債 5.005（-0.029）
期待インフレ率 2.478（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.048（-0.052）
英 国 4.995（-0.070）
カナダ 3.536（-0.037）
豪 州 5.018（-0.044）
日 本 2.622（+0.042）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝100.81（-0.21 -0.21%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4692.20（-14.50 -0.31%）
ビットコイン（ドル）
80898.13（+1222.40 +1.53%）
（円建・参考値）
1279万4848円（+193335 +1.53%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50063.35（+370.15 +0.74%）
ナスダック 26632.88（+230.54 +0.87%）
CME日経平均先物 62990（大証終比：+270 +0.43%）
欧州株式14日GMT15:09
英FT100 10346.16（+20.81 +0.20%）
独DAX 24470.05（+333.24 +1.38%）
仏CAC40 8068.06（+60.09 +0.75%）
米国債利回り
2年債 3.984（+0.005）
10年債 4.451（-0.018）
30年債 5.005（-0.029）
期待インフレ率 2.478（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.048（-0.052）
英 国 4.995（-0.070）
カナダ 3.536（-0.037）
豪 州 5.018（-0.044）
日 本 2.622（+0.042）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝100.81（-0.21 -0.21%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4692.20（-14.50 -0.31%）
ビットコイン（ドル）
80898.13（+1222.40 +1.53%）
（円建・参考値）
1279万4848円（+193335 +1.53%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ