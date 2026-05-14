こちらは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測したヘルクレス座の一角。画像下側に写る渦巻銀河は、地球から約10億光年先にある「LEDA 2046648」です。

【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「LEDA 2046648」（画像下側の大きな銀河）とその周辺（Credit: ESA/Webb, NASA & CSA, A. Martel）】

明るく輝く中心核と、新たな星が生まれることで光り輝く渦巻腕（渦状腕）の構造が、はっきりと確認できます。

そのすぐ下では、4分の1くらいの大きさの銀河「SDSSCGB 45689.6」も、まるで寄り添うように輝いています。

息を呑むような無数の銀河

目を引くのは、2つの銀河の背景に散りばめられた無数の輝き。これらオレンジ色の天体のほとんどは、LEDA 2046648よりもはるか遠方にある銀河です。

はっきりと渦巻きの形がわかるものから、小さなシミにしか見えないものまで、多種多様な銀河がひしめき合っています。

また、大小8本の光の筋を放って明るく輝いているのは、私たちの天の川銀河内にある手前の恒星です。この光の筋は回折スパイクと呼ばれるもので、ウェッブ宇宙望遠鏡の主鏡を構成する六角形の鏡の縁や、副鏡を支える支柱によって光が回折する（わずかに曲がる）ことで生じる光学的な特徴です。

宇宙の歴史を紐解く強力な赤外線観測能力

ESA（ヨーロッパ宇宙機関）によれば、ウェッブ宇宙望遠鏡の主要な科学目標の一つは、初期宇宙にある遠方の銀河を観測することで、銀河がどのように形成・進化してきたのかを解き明かすことです。

遠く離れた銀河から発せられた光は、膨張する宇宙空間を長い時間をかけて進むにつれて波長が引き延ばされ、目に見える光（可視光線）から赤外線へと変化する赤方偏移という現象を起こします。

極めて感度の高い赤外線の“視力”を持つウェッブ宇宙望遠鏡は、こうした遠方の銀河を観察し、現在の宇宙にある銀河と比較することで、宇宙の構造がどのように成長してきたのかを理解するのに大いに役立ちます。

機器の較正中に捉えられた予想外の絶景

ESAによると、この壮大な画像を作成するのに使用されたデータは、実はウェッブ宇宙望遠鏡に搭載された観測機器の較正（キャリブレーション）の一環として取得されたものだといいます。

具体的には、ウェッブ宇宙望遠鏡の「NIRISS（近赤外線撮像・スリットレス分光器）」で白色矮星「WD1657+343」を観測している間、並行して稼働させた「NIRCam（近赤外線カメラ）」を使って取得されました。

2021年12月に打ち上げられた後の本格的な科学観測に向けた準備作業中に得られたデータではありますが、ウェッブ宇宙望遠鏡が持つ驚異的な解像度と性能を見事に物語る一枚となっています。

冒頭の画像はESA/Webbから2023年1月31日付で公開されました。

本記事は2023年2月4日公開の記事を再構成したものです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

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