【ここで終わってなるものですか!?～目が覚めたらば7年後!?キャリアと人生総リベンジ】 【総理になる女！】 5月15日 配信開始

「ここで終わってなるものですか!?～目が覚めたらば7年後!?キャリアと人生総リベンジ」

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forcsは、5月15日に出版レーベル「コミックゲンま！」より「ここで終わってなるものですか!?～目が覚めたらば7年後!?キャリアと人生総リベンジ」と「総理になる女！」を各電子書籍ストアにて配信開始する

ここで終わってなるものですか!?～目が覚めたらば7年後!?キャリアと人生総リベンジ

著者：緒方京子

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【あらすじ】

尊敬する建築士の父に憧れ、真奈は憧れのハウスメーカーに就職。順調にキャリアを重ねて、若くして課長に昇進。

プライベートでは婚約もして人生これからバラ色の登り調子…という真っ只中、不慮の交通事故で昏睡し目覚めたのはなんと七年後。

年老いた母、小さかった姪も大きく…年号もなじみない令和に…。

会社は相変わらず存続していたが、籍はもちろん無く、そのままの復帰は叶わない。

なにより真奈にとってのショックは大好きな父の病死と信じていた婚約者の結婚。しかも相手は親友の葵。

すべてを恨むつもりは無いが、自分の入院費の為に、かつて父が建てた家は売り払われていた。

老け込んだ自分、すべてを失ったが父が真奈が目覚めた時にと書かれた手紙に勇気を奮いかつての夢へマイナスからの再スタートを切る！

ここで！終わって！なるものですか！！ 自分の、そして人生最大の買い物である家を求める全ての家主の夢のために…

総理になる女！

著者：松島ナミオ

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【あらすじ】

歯に衣着せぬ元自衛官三佐の衆院若手議員・水城かえでは、夫と子供二人を育てる文武両道のパワフルママ。

公私とも多忙ながら充実した日常を送っていた。

ある日、自宅PCに未来のAIから緊急通信が届く――

『どうか！一年以内に…総理大臣になってください！さもないと…50年後…日本は滅びます！』

ミチザネと名乗る少年の姿をしたAIはかえでに信じられない警告を送った。

最初はPCの故障かイタズラだと気にも止めなかったがミチザネが証拠として提示した直近の様々な事件は次々に現実に起きる…。

半信半疑であったがここまで来たら信じるしかない！？

ミチザネより危機回避のサポートツールとして与えられた『生態チップ・カグラ』を装備したかえでは、

元からの身体能力を大幅にUPし、議員だてらに未来を改悪せんとする謎のドウマンに操られた者たちの過去へのテロに敢然と挑む！

未来のカタストロフ回避は、かえでのフィジカルと斬新な政策に託された！？