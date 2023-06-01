ENHYPENのJUNGWONがフィーチャリングで参加した山下智久の新曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」が、本日5月15日0時に配信リリースされた。

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本楽曲は、本日より全国公開される映画『正直不動産』の挿入曲。主演を務める山下自らが作詞を手掛けており、疾走感とエモーショナルさを兼ね備えたメロディが特徴となっている。過酷な状況下でも互いを信じ合い、前を向いて進む絆やメッセージが込められた1曲だ。山下の繊細で力強いボーカルと、JUNGWONの透明感がありつつも芯のある歌声が調和する仕上がりとなっている。

劇中では、山下演じる主人公 永瀬と、市原隼人演じる桐山の友情が描かれるシーンで本楽曲が流れる。

なおJUNGWONが所属するENHYPENは、4回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'』を5月1日～3日のソウル公演を皮切りに開幕。合計21都市32公演を展開する。日本では12月より初の4大ドームツアーの開催も予定されている。

（文＝リアルサウンド編集部）