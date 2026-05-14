

『BATTLE OF TOKYO 〜RE:BIRTH〜』ロゴ

LDHが展開する次世代総合エンタテインメント・プロジェクト『BATTLE OF TOKYO』。2024年に開催された『BATTLE OF TOKYO 〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜』以来、約2年ぶりのライブ『BATTLE OF TOKYO 〜RE:BIRTH〜』が8月23日から26日にかけて千葉・ららアリーナ 東京ベイで開催されることが発表された。今回は、Jr.EXILEより、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERが出演する。

『BATTLE OF TOKYO』とは、「超東京」という架空の未来都市を舞台に、Jr.EXILE世代のグループが中心となり実在する LDH アーティストをキャラクター化して、物語を展開し、小説やアニメ、ゲーム、楽曲、ライブなどリアルとバーチャルを融合・横断して展開する総合エンタテインメント・プロジェクト。小説の刊行や楽曲リリースをはじめ、人気クリエイターとのコラボ展示「BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展」の開催など多方面にコンテンツを展開してきた。2019年から2024年にかけては『BATTLE OF TOKYO』の世界観を踏襲したライブも開催し、累計動員数50万人を記録。今年の1月には、『LIVE IN THEATER『BATTLE OF TOKYO -うつくしき嘘-』も公開され、多様な展開を見せてきた。

そして、今回開催が決定したライブ『BATTLE OF TOKYO 〜RE:BIRTH〜』には、最強無比の用心棒組織ROWDY SHOGUN(≠THE RAMPAGE)、変幻自在のイリュージョン集団Astro9(≠FANTASTICS)、風狂無頼のハッカーチームJIGGY BOYS(≠BALLISTIK BOYZ)、闇の武器商人DUNG BEAT POSSE(≠PSYCHIC FEVER)の4グループが出演。拡張した“超東京”を舞台に新たな物語が幕を開ける。ACTING LIVE SHOWとして展開される本公演では、これまで以上に没入感のあるライブを近距離空間で体験でき、新たな“体感型エンタテインメント”に期待が高まる。THE RAMPAGE 山本彰吾は 「パワーアップしたステージングで各グループが超東京と多現在を行き来しながらパフォーマンスで暴れ回ります！より皆さんの近い距離でパフォーマンスを楽しめると共に、ボーカルandダンスパフォーマンスだけではない新たな魅せ方でBOTのストーリーを提示していきます。」と意気込みを語った。他各グループの代表メンバーがコメントを寄せ、２年ぶりのライブへ注目が集まっている。

チケットは各ファンクラブで、5月20日15時から先行抽選予約が開始。

THE RAMPAGE山本彰吾

FANTASTICS

今年も「BATTLE OF TOKYO」が帰ってきます！そしてパワーアップしたステージングで各グループが超東京と多現在を行き来しながらパフォーマンスで暴れ回ります！より皆さんに近い距離で楽しめるとともに新たな魅せ方でBOTのストーリーを提示していきます。ROWDY SHOGUNの力強い16人のパフォーマンスを生で体感しに来てください！必ず皆さんを楽しませられるように準備しますので、是非会場まで遊びにきてください。

世界再び戻ってきました！！『BATTLE OF TOKYO』今回は新しい挑戦をしながら、皆さんが楽しめるライブになるんじゃないかなと思っています！そんなライブにAstro9として再び参戦出来る事を嬉しく思います。そして、今回のBOTは4グループでの開催となります！どんな戦いが繰り広げられるのか、その結果には何が残るのか。是非ライブに参加して、一緒に楽しんでもらえたらと思います。FANTASTICSとしてもAstro9としてもチーム一同頑張りたいです。今回はあまりクリエイティブに関わっていないので僕個人としてもどうなっていくのか楽しみです。よろしくお願いいたします。

BALLISTIK BOYZ 砂田将宏

PSYCHIC FEVER 中西椋雅

皆様お待たせしました‼僕も待ってました‼『BATTLE OF TOKYO』LIVEは2年ぶりの開催です！色んな可能性を秘めたこのプロジェクト。ライブ以外にも様々な形で展開してきましたが、今回のLIVEで今まで以上にBATTLE OF TOKYOの世界を更に深く知って体験してもらえると思います！もちろん初めてBATTLE OF TOKYOに触れる方も存分に楽しめるLIVEをこれから先輩方、後輩全員で一丸となって準備していきます！8月を楽しみに待っていてください！JIGGY BOYS出動です。2年ぶりに「BATTLE OF TOKYO」の世界で、皆さんと再会できることを本当に嬉しく思っています！！今回はパフォーマンスはもちろん、会場全体で楽しめる演出や、このイベントだからこそ実現するスペシャルな仕掛けなど、ワクワクする瞬間がたくさん詰まっています！！何が起こるかわからない、“体感型エンタテインメント”を皆さんに届けたいと思っています！Jr.EXILE、4グループそれぞれの個性やエネルギーをぶつけ合いながら、一つになって最高の空間を作り上げていきます！今年の夏は今までよりも更に近い距離で一緒に忘れられない思い出を作りましょう！！8月、LaLa arena TOKYO-BAYで皆さんに会えるのを楽しみにしています！