「BATTLE OF TOKYO」約２年ぶりに開催決定 新たな物語が幕を開ける
『BATTLE OF TOKYO 〜RE:BIRTH〜』ロゴ
LDHが展開する次世代総合エンタテインメント・プロジェクト『BATTLE OF TOKYO』。2024年に開催された『BATTLE OF TOKYO 〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜』以来、約2年ぶりのライブ『BATTLE OF TOKYO 〜RE:BIRTH〜』が8月23日から26日にかけて千葉・ららアリーナ 東京ベイで開催されることが発表された。今回は、Jr.EXILEより、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERが出演する。
『BATTLE OF TOKYO』とは、「超東京」という架空の未来都市を舞台に、Jr.EXILE世代のグループが中心となり実在する LDH アーティストをキャラクター化して、物語を展開し、小説やアニメ、ゲーム、楽曲、ライブなどリアルとバーチャルを融合・横断して展開する総合エンタテインメント・プロジェクト。小説の刊行や楽曲リリースをはじめ、人気クリエイターとのコラボ展示「BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展」の開催など多方面にコンテンツを展開してきた。2019年から2024年にかけては『BATTLE OF TOKYO』の世界観を踏襲したライブも開催し、累計動員数50万人を記録。今年の1月には、『LIVE IN THEATER『BATTLE OF TOKYO -うつくしき嘘-』も公開され、多様な展開を見せてきた。
そして、今回開催が決定したライブ『BATTLE OF TOKYO 〜RE:BIRTH〜』には、最強無比の用心棒組織ROWDY SHOGUN(≠THE RAMPAGE)、変幻自在のイリュージョン集団Astro9(≠FANTASTICS)、風狂無頼のハッカーチームJIGGY BOYS(≠BALLISTIK BOYZ)、闇の武器商人DUNG BEAT POSSE(≠PSYCHIC FEVER)の4グループが出演。拡張した“超東京”を舞台に新たな物語が幕を開ける。ACTING LIVE SHOWとして展開される本公演では、これまで以上に没入感のあるライブを近距離空間で体験でき、新たな“体感型エンタテインメント”に期待が高まる。THE RAMPAGE 山本彰吾は 「パワーアップしたステージングで各グループが超東京と多現在を行き来しながらパフォーマンスで暴れ回ります！より皆さんの近い距離でパフォーマンスを楽しめると共に、ボーカルandダンスパフォーマンスだけではない新たな魅せ方でBOTのストーリーを提示していきます。」と意気込みを語った。他各グループの代表メンバーがコメントを寄せ、２年ぶりのライブへ注目が集まっている。
チケットは各ファンクラブで、5月20日15時から先行抽選予約が開始。
THE RAMPAGE山本彰吾今年も「BATTLE OF TOKYO」が帰ってきます！そしてパワーアップしたステージングで各グループが超東京と多現在を行き来しながらパフォーマンスで暴れ回ります！より皆さんに近い距離で楽しめるとともに新たな魅せ方でBOTのストーリーを提示していきます。ROWDY SHOGUNの力強い16人のパフォーマンスを生で体感しに来てください！必ず皆さんを楽しませられるように準備しますので、是非会場まで遊びにきてください。
FANTASTICS
世界再び戻ってきました！！『BATTLE OF TOKYO』今回は新しい挑戦をしながら、皆さんが楽しめるライブになるんじゃないかなと思っています！そんなライブにAstro9として再び参戦出来る事を嬉しく思います。そして、今回のBOTは4グループでの開催となります！どんな戦いが繰り広げられるのか、その結果には何が残るのか。是非ライブに参加して、一緒に楽しんでもらえたらと思います。FANTASTICSとしてもAstro9としてもチーム一同頑張りたいです。今回はあまりクリエイティブに関わっていないので僕個人としてもどうなっていくのか楽しみです。よろしくお願いいたします。