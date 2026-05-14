『日プ新世界』50人→35人 1位は加藤大樹「1位の責任感を持って頑張りたい」【50人順位一覧】
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#8が、きょう14日午後9時からLeminoにて無料配信され、「第2回順位発表式」の結果が発表された。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
現在残っている50人の練習生のうち、次のステージに進めるのは上位35人のみ。15人がこの場で夢の舞台を去るという過酷な現実となった。
1位を獲得した加藤大樹は「順位変動がたくさん起こっている中、キープすることができて大変うれしいです。1位の責任感を持って頑張りたいと思っています」と意気込みを語った。また、2位の安部結蘭は「僕をたくさん勇気づけてくれた練習生の皆に感謝の気持ちでいっぱいです」と思いを伝えた。
35位で脱落を免れた今江陸斗は「この今回の35位という位置がすごくプレッシャーのかかる責任の重たい順位だと思っていますし、脱落してしまう練習生の分まで頑張らなきゃいけないと改めて感じることができました。これから精いっぱい頑張っていくので、応援のほどよろしくお願いいたします」と力を込めた。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信される。
【「第2回順位発表式」結果一覧】
1位：加藤大樹
2位：安部結蘭
3位：照井康祐（国内投票1位）
4位：釼持吉成
5位：矢田佳暉（グローバルランカー1位）
6位：パク・シヨン
7位：オ・シンヘン
8位：飯塚亮賀
9位：ユ・ヒョンスン
10位：杉山竜司
11位：柳谷伊冴
12位：土田央修
※以下、デビュー圏外
13位：チェン・リッキー
14位：濱田永遠
15位：熊部拓斗
16位：後藤結
17位：浅香孝太郎
18位：小野慶人
19位：青沼昂史朗
20位：小清水蓮
21位：アダムナガイ
22位：山下柊
23位：横山奏夢
24位：イ・ヒョンジェ
25位：ユン・ジェヨン
26位：小林千悟
27位：大林悠成
28位：倉橋吾槙
29位：小笠原 ジュゼッペ 慧
30位：石田亮太
31位：リュウ・カイチ
32位：岡田侑磨
33位：篠ヶ谷歩夢
34位：田中蒔
35位：今江陸斗
※以下、脱落
36位：アーチャー・ウイ
37位：松田太雅
38位：板倉悠太
39位：カク・ドンミン
40位：リー・ウェイゼ
41位：西崎柊（※崎＝たつさき）
42位：藤牧大雅
43位：ジュアン・ジェイ
44位：金安純正
45位：宇野海夢
46位：大瀬凜和
47位：澤井星名
48位：南平達矢
49位：高橋空良（※高＝はしごだか）
50位：森明育
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
現在残っている50人の練習生のうち、次のステージに進めるのは上位35人のみ。15人がこの場で夢の舞台を去るという過酷な現実となった。
35位で脱落を免れた今江陸斗は「この今回の35位という位置がすごくプレッシャーのかかる責任の重たい順位だと思っていますし、脱落してしまう練習生の分まで頑張らなきゃいけないと改めて感じることができました。これから精いっぱい頑張っていくので、応援のほどよろしくお願いいたします」と力を込めた。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信される。
【「第2回順位発表式」結果一覧】
1位：加藤大樹
2位：安部結蘭
3位：照井康祐（国内投票1位）
4位：釼持吉成
5位：矢田佳暉（グローバルランカー1位）
6位：パク・シヨン
7位：オ・シンヘン
8位：飯塚亮賀
9位：ユ・ヒョンスン
10位：杉山竜司
11位：柳谷伊冴
12位：土田央修
※以下、デビュー圏外
13位：チェン・リッキー
14位：濱田永遠
15位：熊部拓斗
16位：後藤結
17位：浅香孝太郎
18位：小野慶人
19位：青沼昂史朗
20位：小清水蓮
21位：アダムナガイ
22位：山下柊
23位：横山奏夢
24位：イ・ヒョンジェ
25位：ユン・ジェヨン
26位：小林千悟
27位：大林悠成
28位：倉橋吾槙
29位：小笠原 ジュゼッペ 慧
30位：石田亮太
31位：リュウ・カイチ
32位：岡田侑磨
33位：篠ヶ谷歩夢
34位：田中蒔
35位：今江陸斗
※以下、脱落
36位：アーチャー・ウイ
37位：松田太雅
38位：板倉悠太
39位：カク・ドンミン
40位：リー・ウェイゼ
41位：西崎柊（※崎＝たつさき）
42位：藤牧大雅
43位：ジュアン・ジェイ
44位：金安純正
45位：宇野海夢
46位：大瀬凜和
47位：澤井星名
48位：南平達矢
49位：高橋空良（※高＝はしごだか）
50位：森明育