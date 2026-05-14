ロックバンド・Ｓｕｃｈｍｏｓが１４日、横浜市内のＫＴ Ｚｅｐｐ Ｙｏｋｏｈａｍａで、全１８公演で開催する対バンツアー「Ｔｈｅ Ｂｌｏｗ Ｙｏｕｒ Ｍｉｎｄ ＴＯＵＲ ２０２６」をスタートさせた。

この公演は、２０２０年にパンデミックの影響で中止となった対バンツアーのリベンジ公演。初日のＩＯから最終公演のＦｕｊｉｉ ＫａｚｅまでＳｕｃｈｍｏｓがリスペクトする全９組のアーティストをゲストに招待して行われる。

ボーカルのＹＯＮＣＥは「バンドとロックとヒップホップ、僕ははっきり言って全て同じだと思っています。この空間にそのさまざまなジャンルのお客さんが、ぐちゃぐちゃに混ざってるのが本当に見ていて気持ち良いです」と呼びかけた。

ライブでは代表曲「ＳＴＡＹ ＴＵＮＥ」「ＭＩＮＴ」に加えて未発表の新曲も披露。また、アンコールのＭＣでは全国ワンマンアリーナツアー「Ｓｕｃｈｍｏｓ ＢＡＹ ＳＩＤＥ ＴＯＵＲ２０２７」の開催もサプライズ発表された。

「Ｓｕｃｈｍｏｓ ＢＡＹ ＳＩＤＥ ＴＯＵＲ２０２７」は、２０２７年３月から宮城県ゼビオアリーナ仙台で開幕し、福岡、横浜、神戸と４都市の港にゆかりのある地域を巡るツアー。チケットは、５月１４日よりオフィシャル１次先行（抽せん）の受付を開始する。