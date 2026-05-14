ロックバンド「Suchmos」が14日、神奈川・KT Zepp Yokohamaで、対バンツアー「The Blow Your Mind TOUR 2026」初日公演を迎え、8年ぶりとなる全国アリーナツアー開催を発表した。ツアータイトルは「Suchmos BAY SIDE TOUR 2027」で、27年3月から宮城や神奈川など港とゆかりのある4都市を巡る。

ベースの山本連（35）が正式加入して初のツアーが幕を開けた。初日から最終公演まで、Suchmosがリスペクトする全9組のアーティストがゲスト出演する。初日はラッパーのIOが登場。ボーカルのYONCE（34）は「今日は初日横浜です。きてくれて本当にありがとう。そして何より、出演を快諾してくれたIOくんと彼のバンドに拍手を」と会場に呼びかけた。「バンドとロックとヒップホップ、僕ははっきり言って全て同じだと思っています。この空間にそのさまざまなジャンルのお客さんが、ぐちゃぐちゃに混ざってるのが本当に見ていて気持ち良いです。ぜひ楽しんで帰ってもらいたいと思います」と語った。

初日のステージでは「STAY TUNE」や「MINT」といった代表曲に加えて未発表の新曲も披露。進化し続ける新たなSuchmosサウンドで観客を魅了した。東京・Zeep Hanedaでの最終公演には、シンガー・ソングライターのFujii Kazeが登場予定。

バンド自体は、今年は「SUMMER SONIC」を含む全国の大型音楽フェス出演や、ギターのTAIKINGによる米国「Coachella」でのFujii Kazeのサポート演奏など、国内外で精力的な活動を行っていく。

＜Suchmos BAY SIDE TOUR 2027＞

27年3月13、14日 ゼビオアリーナ仙台（宮城）

同4月16、17日 マリンメッセ福岡B館（福岡）

同4月24、25日 Kアリーナ横浜（神奈川）

同5月1、2日 GLION ARENA KOBE（兵庫）