１０代女子５人の表現者集団「ＣＹＲＥＮ」（サイレン）が９日、東京・渋谷区の代官山ＯＲＤ．で完全招待制ショーケース「Ｐａｇｅ Ｏｎｅ」を開催し、デビューを飾った。

ＣＹＲＥＮは、ＨＩＮＡＮＯ、ＩＲＯＨＡ、ＡＮ、ＭＯＭＯＫＡ、ＭＡＮＡＭＩの５人で構成。世界に通用する「本物志向」のＨＩＰＨＯＰを追求している。 同ライブの幕開けを飾ったのは、デビュー曲「ＣＹＲＥＮ」。堂々たるステージングを見せると、続けてダンストラックを披露。彼女たちがダンスからヒップホップの道を歩み始めたというルーツを証明するかのようなパフォーマンスを見せた。

ライブ中盤には、メロディアスな曲調の「Ｓｔｏｒｙ Ｏｆ Ｍｙ Ｌｉｆｅ」を披露し、続く「Ｈｅｙ Ｂｏｙ」では等身大な恋愛ソングを展開。「Ｇｉｒｌ‘ｓ Ｐｏｗｅｒ」ではファンとともにコール＆レスポンスを巻き起こした。

ライブのラストにはもう１度デビュー曲「ＣＹＲＥＮ」を投下。会場の熱気は最高潮となり、デビューライブを締めくくった。

グループは４月２４日にデビューシングル「ＣＹＲＥＮ」を配信し、５月１日には１ｓｔ ＥＰ「ＯＮＥ」をリリース。制作陣にＤＪ ＨＡＺＩＭＥ、ＤＡＢＯ（ＮＩＴＲＯ ＭＩＣＲＯＰＨＯＮＥ ＵＮＤＥＲＧＲＯＵＮＤ）、ｃｈｅｒｒｙ ｃｈｉｌｌ ｗｉｌｌ．ら日本のヒップホップ界を牽引するレジェンドたちが集結している。